Civico Zero Resort, un’oasi di quiete tra gusto, sicurezza e relax

Un’oasi di quiete: immerso nella quiete del villaggio di Voltunna – località Marina Velca – Civico Zero Resort è un nuovo, moderno e attrezzato hotel a 4 stelle che affaccia direttamente sul mare. E’ il luogo ideale per rigenerare corpo e mente, coniugando una vacanza di relax e di cultura.

HOTE A 4 STELLE MODERNO E ATTREZZATO Il Civico Zero Resort dispone di 48 camere, ampie e luminose e dotate di ogni comfort: TV a

schermo piatto, telefono, cassaforte, amenities da bagno, aria condizionata,

riscaldamento, frigo bar, vasca/doccia scrivania, WI FI gratuito, balcone arredato, pulizia giornaliera.

PISCINA E PARCO Al Civico Zero Resort il relax è assicurato grazie ad ampi spazi esterni e interni. Troverete una piscina, un verdeggiante parco, un’area giochi per bambini, un porticato allestito con comodi divani dove sorseggiare aperitivi in compagnia, una lounge interna climatizzata con tv a schermo piatto e wi fi gratuito, un solarium e uno splendido roof top con vista mozzafiato. A voi la scelta.

RELAX E APERITIVI Un caffè, un tè o un cocktail… E’ sempre il momento giusto per approfittare dei tre bar che offre il Civico Zero Resort: Bedy Caffè nella hall, il bar di Nonno Fredy Bistrot al primo piano e OllyBar esterno, adiacente al parco.

NONNO FREDY BOSTROTAl Civico Zero Resort spazio anche al buon cibo con il ristorante Nonno Fredy Bistrot. Un ambiente ampio, elegante e accogliente, con una splendida vista sul mare. Lo chef Andrea Papa propone specialità di pesce, e non solo, con ingredienti a km0. Possibilità di menù personalizzati e per intolleranti.

PETFRIEDLY HOTEL Civico Zero Resort è anche Hotel Pet Friendly certificato da “Zampa Vacanza” e offre numerosi servizi e spazi dedicati gli amici a 4 zampe.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: HOTEL COVID FREE Il Civico Zero Resort è un luogo dove trascorrere una vacanza in totale sicurezza. Per la riapertura post lockdown sono stati predisposti protocolli di sicurezza redatti da professionisti nell’ambito sanitario.Tra gli interventi messi a punto ci sono la formazione del personale sulle misure di precauzione e prevenzione; la sanificazione gli ambienti; la predisposizione di dispositivi individuali di protezione; la manutenzione degli impianti di climatizzazione, del filtraggio delle acque della piscina e della centrale termica.

A tutto il nostro personale sono effettuati con cadenze periodiche i test a cassetta 2019-nCOV IgG/IgM.; per garantire il massimo della sicurezza ad ogni cambio ospite, verranno completamente sanificate le camere e tutti gli oggetti ivi contenuti (compreso filtri aria condizionata, materassi e cuscini); si farà uso, il più possibile, di materiali usa e getta e, nel ristorante non verranno serviti buffet, ma solo servizio al tavolo, anche per le colazioni che saranno personalizzate.