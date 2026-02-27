Civitavecchia, accompagnatori turistici chiedono tutele: incontro tra Agilo e l’assessore Alessi

Riceviamo dall’Associazione Agilo e pubblichiamo

Il fermento nato sabato 21 febbraio 2026 presso la Compagnia Portuale si è trasformato ieri, mercoledì 25 febbraio, in un dialogo concreto con l’amministrazione cittadina. Oltre 60 professionisti del settore, riuniti dall’associazione Agilo, avevano infatti dato vita a una partecipatissima assemblea per denunciare una situazione lavorativa ormai definita insostenibile.

L’avvio della stagione 2026 è alle porte, ma per chi opera nello scalo cittadino le prospettive sono tutt’altro che serene. Nonostante i fatturati da record che premiano armatori e grandi tour operator, gli accompagnatori turistici si trovano a fronteggiare una realtà fatta di turni imprevedibili, cancellazioni dell’ultimo minuto e pagamenti che arrivano con gravissimi ritardi rispetto alle prestazioni svolte.

A preoccupare maggiormente la categoria sono poi le recenti proposte contrattuali, che sembrano trasformare il lavoratore in un vero e proprio “garante personale” dell’agenzia: clausole che obbligano a farsi carico di ogni conseguenza economica negativa, risarcimenti o sanzioni, unite a termini di pagamento fissati a oltre 60 giorni con sospensioni automatiche per meri errori formali.

Proprio per uscire da questa “giungla” operativa, la categoria ha chiesto con forza l’istituzione di un tavolo di confronto permanente. Una richiesta che non è caduta nel vuoto: nella giornata di ieri si è tenuto infatti un incontro con l’Assessore al Turismo e al Lavoro del Comune di Civitavecchia, Pietro Alessi.

L’Assessore ha ricevuto la delegazione, dimostrando sensibilità ed un reale interesse verso le problematiche esposte. Durante il colloquio, l’Assessore Alessi ha manifestato la volontà di coinvolgere l’Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia nella convocazione di un tavolo tecnico che riunisca istituzioni e associazione.

Autorità di Sistema Portuale che informalmente ha già manifestato attenzione per la situazione degli Accompagnatori turistici operanti in porto.

L’obiettivo comune è chiaro: definire standard che tutelino la dignità del lavoro e, di riflesso, garantiscano l’eccellenza del servizio offerto alle migliaia di crocieristi che ogni giorno scelgono il nostro porto. Il tempo stringe, ma l’apertura di oggi segna l’inizio di un percorso necessario per dare stabilità e futuro a una professionalità essenziale per l’economia del territorio.