Civitavecchia, arrestati due cittadini ecuadoriani con hashish al casello autostradale

Due cittadini ecuadoriani sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un controllo al casello autostradale di Civitavecchia, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti. I due uomini, fermati da una pattuglia del Gruppo locale della Guardia di Finanza, hanno fornito risposte vaghe e incoerenti alle domande di routine, circostanza che ha indotto i militari ad approfondire l’ispezione del veicolo.

Determinante il cane antidroga: sequestrati panetti di hashish

A rendere decisivo il controllo è stato l’intervento del cane antidroga Milton, che ha segnalato immediatamente la presenza di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire hashish occultato sotto il sedile del passeggero. La droga, suddivisa in panetti per un peso complessivo superiore a un chilogrammo, è stata sottoposta a sequestro. I due fermati, di 30 e 31 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Trasferiti nel carcere di Borgata Aurelia

Su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, i due indagati sono stati trasferiti presso la Casa circondariale Borgata Aurelia. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei traffici illeciti messo in campo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per gli arrestati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.