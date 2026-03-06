Civitavecchia, convegno Fidapa “Les Grandes Dames” dedicato all’imprenditoria femminile

La sezione di FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia organizza il convegno “Les Grandes Dames. Quando il talento delle Donne diventa impresa”, in programma martedì 10 marzo alle 17.30 presso l’Hotel San Giorgio. L’iniziativa è promossa dalla sezione presieduta da Paola Rita Stella e vedrà la partecipazione della vicepresidente del Distretto Centro Maria Cristina Salvini.

Il programma del convegno

Il convegno, curato dalla vicepresidente della sezione Gabriella Sarracco, responsabile del Tema Nazionale FIDAPA 2025-2027 “La potenzialità delle donne nel Terzo Millennio: Imprenditoria, Tecnologia e Comunicazione”, prevede interventi e momenti di approfondimento dedicati al ruolo delle donne nel mondo dell’impresa. Durante l’incontro sarà inoltre proiettato uno stralcio del film “Madame Clicquot”, presentato dalla segretaria della sezione Rosella Iacomelli.

Interventi e degustazione finale

Tra le relatrici sono previste due rappresentanti dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino: Maria Cristina Ciaffi, socia della sezione Fidapa di Civitavecchia e tesoriera del Distretto Centro, e Marina Perinelli, proprietaria insieme alla famiglia del Casale della Ioria, azienda agricola di Acuto che produce vini da vitigni autoctoni. Al termine del convegno è prevista una degustazione dei vini dell’azienda a cura di Marina Perinelli.