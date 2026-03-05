Civitavecchia, crolla parte del solaio di una palazzina: evacuato l’edificio

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri a Civitavecchia, in via Bisagne, dove alle ore 21 si è verificato il distacco di una parte del solaio del lastrico solare di una palazzina. Per cause ancora in fase di accertamento, il cedimento ha interessato una porzione della struttura che è precipitata all’interno della camera da letto dell’abitazione sottostante.

Vigili del fuoco al lavoro per verificare la presenza di persone

La squadra del distaccamento cittadino, intervenuta rapidamente sul posto, ha avviato immediatamente le operazioni di ricerca per accertare la possibile presenza di persone sotto le macerie. I controlli hanno escluso il coinvolgimento di occupanti dell’appartamento. A scopo precauzionale, i Vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione dell’intera palazzina fino al completamento delle verifiche strutturali sull’edificio.

Area messa in sicurezza, nessun ferito

Terminati i controlli, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento, evitando ulteriori rischi per i residenti e per la zona circostante. Non si registrano persone ferite. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti e i rilievi del caso.