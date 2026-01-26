Civitavecchia, due pini crollano su una palazzina: intervento notturno dei Vigili del Fuoco

Dalle ore 21 di ieri sera fino alle 4.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati in un complesso intervento di soccorso tecnico in via Apollodoro 57. Due pini di grandi dimensioni hanno ceduto, probabilmente a causa delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi, adagiandosi sulla facciata di una palazzina residenziale.

Le operazioni di messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A e l’autoscala AS17. Le operazioni di messa in sicurezza hanno richiesto il taglio controllato delle piante, con l’autoscala che ha operato da via Rutilio Namaziano, strada adiacente al punto di cedimento degli alberi. L’intervento si è svolto in condizioni operative complesse, ma con esito positivo.

Nessun ferito e traffico regolato

Grazie all’accurato lavoro dei Vigili del Fuoco, la struttura interessata ha riportato soltanto lievi danni ed è stata ripristinata la sicurezza dell’area circostante. Non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha provveduto alla gestione della viabilità, alla chiusura temporanea del traffico veicolare e alla rimozione di alcune autovetture presenti nella zona.