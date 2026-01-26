Civitavecchia, giovane perde la vita alla stazione ferroviaria: indagini in corso

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso la stazione ferroviaria cittadina per un soccorso a persona. Un ragazzo, di cui al momento non sono note le generalità, è caduto dalla banchina del terzo binario finendo sotto il treno regionale 4511 Grosseto–Roma, diretto verso la Capitale.

Il decesso e la messa in sicurezza dell’area

Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Gli uomini della Bonifazi hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente, mentre la circolazione ferroviaria è stata interrotta sui binari secondo e terzo.

Accertamenti affidati alla Polizia Ferroviaria

Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il personale della Polizia Ferroviaria, incaricato dei rilievi e degli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause della caduta sono al vaglio delle autorità competenti.