Civitavecchia, incidente nella notte sull’Aurelia: Smart finisce contro auto in sosta

Incidente stradale la scorsa notte a Civitavecchia, lungo la via Aurelia al chilometro 74. L’allarme è scattato intorno alle ore 00.05, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti nei pressi del cimitero monumentale con l’equipaggio della 17A. Una Smart, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo mentre procedeva lungo la carreggiata.

L’impatto contro due veicoli parcheggiati

Il conducente del veicolo ha impattato violentemente contro due autovetture parcheggiate a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’area circostante, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Rilievi affidati alle forze dell’ordine

Per gli accertamenti e i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli in transito al momento dell’impatto.