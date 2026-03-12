Civitavecchia, nuovo incendio nello stesso appartamento di via Bramante

Nuovo incendio nella serata di ieri a Civitavecchia nello stabile di via Bramante 3, già interessato da un precedente rogo nei giorni precedenti. Intorno alle 22.45 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti nuovamente nell’appartamento dove si erano sviluppate delle fiamme, provocando momenti di paura tra i residenti della palazzina.

Fiamme domate rapidamente

La squadra della caserma Bonifazi è riuscita a spegnere rapidamente l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ad altre abitazioni dello stabile. A differenza del primo episodio, non si registrano vittime o feriti.

Cause in fase di accertamento

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Le cause del nuovo incendio sono ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire l’origine del rogo e verificare eventuali collegamenti con l’incendio avvenuto in precedenza.