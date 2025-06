Civitavecchia, presentato il nuovo treno Regionale verde

Foto Fabrizio Corradetti / LaPresse

12 Giugno 2025 Civitavecchia, Italia

Stazione FS Civitavecchia

Presentazione di un treno Vivalto livrato verde

Nella foto: un momento dell’ evento

È stato presentato ieri a Civitavecchia un nuovo treno del Regionale del Lazio, caratterizzato da una livrea completamente rinnovata di colore verde. Alla cerimonia di consegna erano presenti Pietro Alessi, Assessore al Lavoro e ai Trasporti del Comune di Civitavecchia, Jacopo Barone per la Direzione Regionale Trenitalia Lazio e Fabrizio Ghera, Assessore regionale alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio. Il nuovo design del treno, di forte impatto visivo, riflette la fase di trasformazione in atto per il brand Regionale di Trenitalia e i suoi obiettivi di rinnovamento. Il treno entrerà progressivamente in servizio sulle linee FL4 Roma–Velletri, FL5 Roma–Civitavecchia, FL6 Roma–Frosinone/Cassino e FL7 Roma–Latina/Formia.

Un treno rinnovato per un servizio più moderno e accessibile

Il convoglio presentato è composto da sei carrozze, con una capacità complessiva di circa 1.000 passeggeri, dei quali 700 seduti. Tra le dotazioni figurano impianto di climatizzazione, monitor per la diffusione di informazioni video, impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, una zona riservata per persone con disabilità e un’area polifunzionale che consente anche il trasporto delle biciclette. Secondo quanto dichiarato da Maria Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, ogni giorno sono circa 300.000 i passeggeri, tra pendolari e turisti, che utilizzano i treni regionali nel Lazio, un dato che testimonia la rilevanza del servizio e l’impegno dell’azienda nel rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Investimenti fino al 2026 per una flotta più giovane

Il nuovo treno rientra nel programma di rinnovo della flotta Regionale previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Lazio, che prevede investimenti per oltre un miliardo di euro, di cui 758 milioni a carico di Trenitalia. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità del trasporto pubblico ferroviario nella regione, anche nelle aree più lontane dalla Capitale, come sottolineato dall’Assessore Fabrizio Ghera. Al termine delle consegne previste entro il 2026, saranno 72 i nuovi treni in circolazione nel Lazio e l’età media della flotta scenderà a sei anni. Secondo quanto emerso ieri, l’intervento si inserisce in una strategia più ampia per rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, sostenibile e adeguato alla crescita dei centri urbani.