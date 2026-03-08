Civitavecchia, Riccardo Bartoli nuovo dirigente del commissariato di polizia: aveva già diretto il commissariato di Tarquinia

Il Commissariato di Polizia di Civitavecchia ha un nuovo dirigente. Alla guida degli uffici di viale della Vittoria arriva il primo dirigente Riccardo Bartoli. Bartoli subentra a Aurelio Metelli, che ha diretto il commissariato della città portuale per circa un anno e mezzo.

L’esperienza investigativa tra Viterbo e il litorale

Nel corso della sua carriera Bartoli ha maturato una significativa esperienza investigativa tra il litorale laziale e la provincia di Viterbo. In passato ha guidato il Commissariato di Polizia di Tarquinia e ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Viterbo. In quest’ultimo ruolo ha coordinato le attività delle volanti impegnate nei servizi di controllo del territorio e pronto intervento.

