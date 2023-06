Civitavecchia, torna la rassegna “Libri con le Stelle”

Riceviamo e pubblichiamo

Per il quarto anno consecutivo, l’associazione culturale Book Faces organizza la rassegna letteraria “Libri con le Stelle”. Secondo gli organizzatori, la rassegna non sarà mai contraddistinta da un unico genere, ma potrà sempre contare su più generi letterari per poter interessare più persone possibili.

L’edizione di questa estate 2023 si sviluppa su cinque appuntamenti che si terranno presso il giardino del teatro “Verdi”, con ingresso da Viale della Vittoria 51. Negli anni passati, il giardino ha ospitato vari eventi, distinguendosi sempre come un salotto, ideale per gli appuntamenti culturali.

Tutti gli incontri saranno di venerdì con inizio alle ore 19.00. Si parte il 16 giugno con Marco Pastonesi e il suo libro “Con il cuore nel fango. L’epica del ciclismo nella storia del Cobra” (Rizzoli). Il giorno 7 luglio sarà la volta di Stefano Vicario con “Il re degli stracci. La prima indagine di un invisibile” (La nave di Teseo), mentre il 21 luglio Carmen Verde parlerà del suo romanzo “Una minima infelicità” (Neri Pozza). Gli ultimi due appuntamenti della rassegna saranno il 4 agosto con Gabriella Genisi e il suo ultimissimo romanzo “L’angelo di Castelforte” (Rizzoli), per concludersi il 25 agosto con Diego Zandel e il suo romanzo “Eredità colpevole” (Voland).

Anche quest’anno, “Libri con le Stelle” può contare su molti sostenitori che hanno mostrato sensibilità verso gli eventi letterari, a iniziare dalla Fondazione Ca.Ri.Civ. per proseguire con Akros Bioscience, Tecnofit srl, Civitavecchia Rugby Centumcellae, Minosse srl, Nausica srl, Gruppo Immobiliare Bisozzi, Unindustria Civitavecchia, Carrozzeria Lanari, Palestra VIP Club, Studio dentistico Daniela Leone, Farmacia San Gordiano e Ristorante “Il Delfino”. La vendita dei libri sarà garantita da Bookstore Mondadori e da Giunti al Punto. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.