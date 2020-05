Colli Etruschi della città di Vulci, l’olio extra vergine di oliva biologico presìdio Slow Food

Riceviamo nell’ambito dell’iniziativa #MontaltoRiparte e volentieri pubblichiamo

Colli Etruschi della città di Vulci, olio extra vergine di oliva biologico presìdio Slow Food, è un prodotto biologico unico dato dalla combinazione di olivella selvatica e Canino.

L’oliveto di provenienza del prodotto non è trapiantato ma è stato ricavato da un bosco mediterraneo. Le piante infatti non sono in filari ma risultano sparse su una collina.

Il produttore dott. Agr. Peruzzi Giulio ci racconta la storia dell’impianto: “il nostro oliveto è costituito da piante secolari di varietà “canino” (una cultivar pregiata locale) innestata sull’olivo selvatico (Olea Europea). Nei primi del ‘900 mio nonno, Peruzzi Salvatore, decise di conservare le piante secolari di olivo selvatico presenti naturalmente nella macchia mediterranea, piante che furono innestate con la varietà canino. Oggi l’impianto produce olive di Olivella (10%) e Canino (90%) e per questo motivo viene estratto un olio unico di alta qualità e di sapore fruttato, che dal 2017 è riconosciuto da Slow Food come presìdio extravergine da tutelare (in Italia sono poche decine i presìdi riconosciuti di olio extravergine).

E’ bene sapere che produrre biologico non è affatto facile. Se tutto va bene, a costi più elevati di un olio convenzionale, la produzione è dimezzata!!! BIOLOGICO significa, esente da prodotti chimici“ e molito a freddo entro 24 ore dal distacco delle drupe dagli alberi.

Il nostro prodotto è particolarmente “pregiato” organoletticamente dato che è costituito al 90 % da varietà “Canino” e dal 10% Olivella selvatica (varietà di qualità superiore ricca in polifenoli, terpeni e oleocantale ); l’oliveto è innestato su piante secolari di olivo selvatico (Olea Europea), caratteristica esclusiva che esalta il sapore fruttato. Il nostro olio extra vergine di oliva biologico è prodotto in quantità limitata e venduto solo ai primi clienti. A causa della rigide regole per la produzione biologica la certificazione è possibile solo dopo la verifica di tutte le fasi, dalla produzione alla trasformazione, da parte di un organismo di controllo riconosciuto. La nostra produzione è controllata da CCPB.