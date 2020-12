Come ottenere un preventivo sull’RC auto semplice e trasparente

Il prezzo dell’RC auto può dipendere da diversi fattori relativi al guidatore, come la classe di merito, ed altri relativi al veicolo, come l’età e la tipologia di alimentazione.

Per avere un’indicazione precisa sul costo della polizza, è opportuno richiedere un preventivo assicurazione auto. Sul sito di Prima.it, una delle principali realtà del settore, è disponibile un preventivatore molto facile da usare.

Basta infatti inserire la targa, la propria data di nascita ed altre informazioni personali per ottenere, in pochissimo tempo, il costo della polizza.

I clienti hanno inoltre l’opportunità di personalizzare il contratto assicurativo, suddividendo ad esempio il premio annuale della polizza in 12 rate mensili, oppure sospendendo e riattivando gratuitamente la copertura.

Tutte queste operazioni possono essere portate a termine con l’aiuto di un valido servizio di assistenza clienti, pronto ad offrire il suo aiuto prima, durante e dopo la stipula del contratto.

Per avere un’assicurazione completa, in grado di coprire il cliente da qualsiasi imprevisto, è opportuno selezionare le giuste garanzie accessorie, che offrono un’ulteriore tutela in caso di incidente e che proteggono il mezzo dai danni più frequenti.

Sul sito di Prima.it c’è una pagina dedicata a tutte le garanzie accessorie disponibili, che sono molto ampie per soddisfare le esigenze di ogni categoria di automobilista.

Tra le tante offerte dal brand, una delle più gettonate ed efficaci è l’assistenza stradale. In caso di incidente o di veicolo in panne, è sufficiente contattare il servizio di pronto intervento stradale attivo 24h. Questa garanzia è indicata soprattutto per chi percorre molti chilometri, e quindi sottopone il veicolo ad una maggiore usura ed un rischio più elevato di incidenti.

L’assistenza stradale si attiva in caso di guasto, incidente, furto, incendio e rapina.

Un ulteriore plus è rappresentato dall’app di Prima, scaricabile direttamente sullo smartphone, capace di inviare la posizione della vettura in tempo reale, rendendo più facile e tempestivo l’intervento dei soccorsi.

L’app offre tanti altri servizi molto utili, come la gestione di pagamenti, sospensioni e rinnovi o la ricerca immediata di dati e documenti importanti.

Tra le coperture maggiormente richieste c’è la garanzia infortuni conducente, che tutela chi è alla guida responsabile del sinistro, l’unico soggetto a non essere coperto dalla responsabilità civile.

La tutela legale mette invece al servizio del cliente un avvocato, in sede stragiudiziale e giudiziale. Gli incidenti infatti non sempre si concludono con una constatazione amichevole, ed i soggetti coinvolti possono decidere di adire alle vie legali. In queste situazioni viene fornito al cliente un esperto in materia.

L’offerta di Prima Assicurazioni comprende tante altre garanzie, tra cui la rinuncia alla rivalsa, il furto e incendio, i cristalli, il bonus protetto, gli atti vandalici, la Kasko collisione, la Kasko completa e gli eventi atmosferici. Ogni guidatore può decidere qual è la copertura più adeguata, secondo la sua tipologia di guida e abitudini al volante.