Comunali2024, a Tarquinia è corsa a cinque: parte la sfida in vista dell’8 e 9 giugno

Saranno cinque, salvo sorprese legate agli adempimenti burocratici in corso in questi minuti negli uffici del palazzo comunale deputati, i candidati alla carica di sindaco alle elezioni amministrative di Tarquinia del prossimo 8 e 9 giugno: e non mancano sorprese dell’ultima ora rispetto agli annunci circolati nelle settimane scorse.

Confermate le candidature del sindaco uscente Alessandro Giulivi, del suo sfidante nel ballottaggio di cinque anni fa, Gianni Moscherini, dell’ex assessore a Turismo e Cultura Martina Tosoni e del rappresentante della colazione di centro sinistra Francesco Sposetti, viene meno negli ultimi giorni di trattative quella di Emanuela Poleggi, il cui nome apparirà invece nelle liste di Renato Bacciardi, che torna a correre da sindaco dopo le esperienze del passato.

Resta da definire ancora con chiarezza il quadro delle liste a sostegno: chiuso a mezzogiorno il termine per la presentazione, i documenti sono al vaglio degli uffici. Appena disponibili renderemo noti i nomi delle liste e dei candidati consiglieri.