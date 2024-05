Comunali2024, M5S: “Con orgoglio, sosteniamo la candidatura di Francesco Sposetti”

Riceviamo dal Movimento 5 Stelle Tarquinia e pubblichiamo

Carissimi cittadini e sostenitori,

Siamo entusiasti di annunciare che nella giornata di venerdì è stata ufficialmente presentata la nostra lista per le prossime elezioni comunali. Questo è un momento fondamentale per il nostro movimento e per la città, poiché conferma il nostro impegno e la nostra determinazione nel promuovere un cambiamento concreto e positivo.

Con orgoglio, sosteniamo la candidatura di Francesco Sposetti alla carica di sindaco. Francesco possiede la visione necessaria per guidare la nostra città verso un futuro di prosperità e inclusione.

La lista presentata rappresenta la diversità e la ricchezza del nostro movimento, composta da persone provenienti da tutte le sfere della società, tutte unite dal desiderio comune di lavorare assiduamente per il benessere dei nostri cittadini.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questo cammino entusiasmante. Ogni voto conta e il vostro sostegno è cruciale per realizzare la visione di una città governata dai principi di trasparenza, integrità e innovazione che da sempre caratterizzano il Movimento 5 Stelle. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulla nostra campagna. Insieme, possiamo fare la differenza!