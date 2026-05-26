Consiglio Provinciale, Sposetti candidato: il sostegno di Pd, M5S e Civitas

Riceviamo da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lista Civitas e pubblichiamo

Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la Lista Civica Civitas annunciano con grande soddisfazione la candidatura di Francesco Sposetti, Sindaco di Tarquinia, al Consiglio Provinciale.

La coalizione progressista presenta con unità e determinazione la figura del primo cittadino di Tarquinia, riconoscendone la competenza, l’esperienza amministrativa e l’impegno quotidiano per il territorio.

Avere il Sindaco di Tarquinia in Consiglio Provinciale rappresenta un obiettivo fondamentale per la nostra città. Significa garantire una voce autorevole e diretta nei luoghi in cui si decidono scelte strategiche per i comuni, le infrastrutture, l’ambiente e i servizi ai cittadini. Tarquinia non sarà più rappresentata indirettamente, ma avrà un proprio riferimento istituzionale in grado di tutelarne gli interessi con forza e continuità. PD, Movimento 5 Stelle e Civitas esprimono la più completa fiducia e il pieno sostegno al Sindaco Francesco Sposetti. Questa candidatura è frutto di una coalizione compatta, coesa e determinata, che guarda al futuro dell’intero territorio provinciale con spirito di collaborazione e responsabilità. Insieme per Tarquinia, insieme per la Provincia.