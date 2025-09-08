Coppa Italia Promozione: Tarquinia sconfitto 2-3 dal Pianoscarano nell’andata al Bonelli

La partita al Bonelli: Tarquinia generoso ma punito dagli errori

Il Tarquinia Calcio è stato battuto 2-3 dal Pianoscarano nell’andata di Coppa Italia Promozione, al termine di una gara equilibrata e ricca di occasioni che di fatto ha aperto la stagione 25/26. I padroni di casa hanno pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive, nonostante una prestazione generosa. A decidere la sfida le reti di Cesarini, Marini e Cuccioletta per gli ospiti; Bertini e Zolla per i tarquiniesi.

Il racconto del match e l’esordio di Giorgi

Nel primo tempo il Tarquinia ha costruito diverse occasioni, ma due ripartenze hanno consentito agli ospiti di chiudere avanti 0-2. Nella ripresa i rossoblù hanno accorciato con Bertini, salvo subire subito l’1-3. Il gol di Zolla ha riaperto la gara, mantenuta in bilico fino al fischio finale. Da segnalare l’esordio del classe 2008 Alberto Giorgi, prodotto del settore giovanile, subentrato a inizio secondo tempo.

Le voci dei protagonisti e il ritorno decisivo

Per il Pianoscarano, guidato dall’ex tecnico blugranata Fabrizio Ercolani, si tratta di un successo importante per iniziare la stagione. Lo stesso allenatore ha sottolineato come la squadra debba migliorare nella gestione delle partite e nella concretezza sotto porta. In casa Tarquinia resta il rammarico per le occasioni sprecate, ma anche la fiducia di poter ribaltare il risultato nel match di ritorno, in programma domenica prossima allo stadio “Bruni” di Viterbo.