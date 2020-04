Coronavirus a Parigi, il sindaco conferma la distribuzione gratuita a maggio di oltre 2 milioni di mascherine per i parigini

Già all’inizio di aprile, l’Académie de Médecine ha dichiarato che l’uso di una mascherina, anche “grand public”, vale a dire quelle che possono essere fatte in casa, avrebbe dovuto essere generalizzato se non addirittura reso obbligatorio per le uscite durante il contenimento. Un parere che sembra essere stato ascoltato in parte già che il Primo Ministro Edouard Philippe ha annunciato che l’uso della mascherina sarà obbligatorio nei trasporti pubblici dall’11 maggio.

Ieri, 29 aprile, in un’intervista con AFP, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha confermato che “indossare la maschera nello spazio pubblico, in strada, è estremamente utile. È uno strumento di protezione, assolutamente essenziale. Invito i parigini a indossarlo perché con una mascherina proteggono loro stessi e gli altri “. Il 7 aprile scorso su Franceinfo il sindaco aveva promesso la distribuzione di 2,2 milioni di mascherine di stoffa riutilizzabili “offerte ai parigini”.

In un’intervista per il Journal du Dimanche, pubblicata il 19 aprile, Anne Hidalgo ha confermato che le mascherine “saranno distribuite prioritariamente alle categorie più fragili: gli over 70, ma anche le persone con malattie croniche e le donne in gravidanza”, aggiungendo che “a metà maggio, tutti i parigini potranno essere equipaggiati “. Un totale di 2,2 milioni di mascherine di stoffa “approvate, lavabili” saranno quindi distribuite gratuitamente ai parigini.

Ieri ad AFP Anne Hidalgo ha spiegato come queste mascherine “arrivano gradualmente”, prima di aggiungere che “un primo lotto di maschere usa e getta verrà consegnato a metà della prossima settimana”, destinato principalmente agli over 70.