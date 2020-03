Coronavirus, firmato il Dpcm 22 marzo 2020: ecco le attività che restano aperte e quelle che invece chiudono

Tra attese, bozze revisionate e polemiche, è arrivata la firma al decreto del 22 marzo da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con le nuove misure per contrastare l’epidemia da coronavirus: vengono sospese tutte le attività considerate non strettamente necessarie, e vengono elencate – sotto la lista (fonte governo.it) – quelle nelle quali il lavoro può continuare, pur se con precauzioni.

Questo invece l’elenco delle attività che dovranno chiudere (fonte corriere.it).

— Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

— Estrazione di minerali metalliferi

— Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

— Attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali

— Industria del tabacco

— Industrie tessili (tranne la produzione di articoli tecnici, corde e tessuti non tessuti)

— Confezione di articoli di abbigliamento

— Confezione di articoli in pelle e pelliccia (tranne gli indumenti da lavoro)

—Fabbricazione di articoli in pelle e simili

— Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)

— Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (tranne gli imballaggi)

— Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (tranne vetri igienici)

— Metallurgia

— Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

— Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

— Apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (tranne gli apparecchi medicali)

— Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (tranne quelle per il controllo dell’elettricità)

— Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature Nca (tranne le macchine per agricoltura e silvicoltura; industria alimentare, delle bevande e del tabacco; industria delle materie plastiche e della gomma)

— Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

— Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

— Fabbricazione di mobili

— Altre industrie manifatturiere (tranne la fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche, di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza, e quella di casse funebri)

— Costruzione di edifici

— Lavori di costruzione specializzati (tranne l’installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione)

—Commercio di autoveicoli

— Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli, quello di materie prime agricole e di animali vivi, prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, libri, riviste e giornali, di macchinari, attrezzature e forniture agricole, altri mezzi ed attrezzature di trasporto, strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, articoli antincendio e antinfortunistici, combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati)

— Alloggio (tranne alberghi e strutture simili)

— Attività immobiliare

— Pubblicità e ricerche di mercato

— Attività di noleggio e leasing operativo

— Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

— Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

— Servizi investigativi privati

— Servizi integrati di gestione agli edifici

— Cura e manutenzione del paesaggio

— Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (tranne call center, imballaggio e confezionamento per conto terzi, e le agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste)

— Attività creative, artistiche e di intrattenimento

— Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

— Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

— Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

— Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (tranne quella di computer e periferiche, telefoni, elettrodomestici e altre apparecchiature per le comunicazioni)

— Altre attività di servizi per la persona

— Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

— Organizzazioni e organismi extraterritoriali