Coronavirus in Inghilterra: cosa c’è da sapere sulle regole di quarantena

La maggior parte delle persone che entrano nel Regno Unito dall’estero devono ora autoisolarsi per 14 giorni. Ma ci sono ancora domande su come verrà applicata la quarantena e perché sia stata implementata ora: provano a rispondere ad alcune di queste Oliver Barnes e Nicholas Barrett su bbc.com.

Perché le persone possono non dichiarare dove alloggiano?

In base alle nuove regole, la gran parte dei viaggiatori che entra nel Regno Unito via terra, via aereo o via mare deve compilare un modulo online nelle 48 ore prima dell’arrivo, indicando dove alloggeranno nel Regno Unito nel periodo di quarantena e come possono essere contattati. Se non compilano il form, potrebbero essere multati £ 100, mentre in Inghilterra è prevista una multa fino a £ 1.000 per coloro che non rispettano le regole di autoisolamento.

Tuttavia, durante la compilazione di questo modulo di “localizzatore di contatti”, i viaggiatori hanno la possibilità di non scrivere affatto un indirizzo o di metterne più di uno. Il Ministero degli Interni afferma che se qualcuno arriva senza un posto dove stare, dovrà prenotare un alloggio a proprie spese in un elenco di hotel forniti, usando il suo sistema di prenotazioni. Il motivo per cui le persone possono inserire più di un indirizzo è nel caso in cui debbano rimanere in un hotel prima di passare alla loro destinazione finale o siano legalmente obbligati a cambiare indirizzo, aggiunge, ad esempio a causa di un ordine del tribunale.

Ma quanto sono stringenti i controlli?

La guida per i funzionari di frontiera a cui fa riferimento la BBC indica che, a meno che il porto di ingresso non sia particolarmente tranquillo, è probabile che vengano utilizzati solo “controlli a campione” per verificare se i passeggeri hanno compilato i moduli.

La guida afferma che il personale di frontiera generalmente non avrà modo di verificare se gli indirizzi sono reali. Si consiglia loro di accettare le informazioni fornite a meno che altri fattori non suggeriscano l’esistenza di “problemi di credibilità”. Public Health England (PHE) afferma che contatterà il 20% di coloro che sono tenuti a isolarsi tramite una telefonata o un messaggio di testo.

Se hanno motivo di sospettare che qualcuno non stia rispettando le disposizioni, i loro dettagli possono in definitiva essere trasmessi alla polizia. Tuttavia, il Ministero degli Interni afferma che la polizia non ha il diritto di entrare nella casa di qualcuno sulla base di questa ipotesi di reato.

Inoltre, ci sono diversi motivi per cui a qualcuno è permesso non trovarsi a un indirizzo, ad esempio se hanno bisogno di acquistare forniture essenziali e non hanno nessuno che lo faccia per loro.

Ma la scelta della quarantena è supportata dalla scienza?

L’Home Secretary Priti Patel afferma che la decisione di introdurre un sistema di quarantena post viaggio ora è “dettata dalla scienza”, poiché la trasmissione nel Regno Unito (o la diffusione del virus) è abbastanza bassa da consentire ai casi importati di causare potenzialmente una “seconda ondata devastante”.

Il professor John Aston, il principale consulente scientifico del Ministero degli Interni, afferma che “i pareri scientifici finora sono chiari” e che l’impatto della misura sarebbe stato “trascurabile” quando le velocità di trasmissione erano più elevate. “Poiché il numero di infezioni all’interno del Regno Unito diminuisce, ora dobbiamo gestire il rischio che le trasmissioni vengano reintrodotte da altre zone”.

Tuttavia, alcuni hanno messo in dubbio la decisione di introdurre misure di quarantena ora, quando il Regno Unito ha una velocità di trasmissione più elevata rispetto a molti altri paesi.

La scorsa settimana il parlamentare conservatore Sir Liam Fox ha dichiarato alla Camera dei Comuni: “Se è stata richiesta una barriera di questo tipo, perché non è stata introdotta prima dell’epidemia, e se si tratta di una misura di emergenza contro una cosiddetta seconda ondata, perché applicarla ai paesi con un tasso di infezione inferiore a quello che già abbiamo?”

Mark Woolhouse, professore di epidemiologia delle malattie infettive all’Università di Edimburgo, suggerisce che introdurre tale misura “avrebbe avuto qualche effetto” durante la “fase di contenimento” in risposta al virus a febbraio. Ma sostiene che attuarla adesso “non avrà alcun impatto misurabile sulla salute pubblica”.

Alla fine di febbraio e all’inizio di marzo, il governo ha consigliato ai passeggeri delle aree colpite, come Wuhan in Cina e in alcune parti d’Italia, di autoisolarsi all’arrivo nel Regno Unito, ma questa politica è stata abbandonata il 13 marzo.

Sir Patrick Vallance, capo consigliere scientifico del governo, ha dichiarato alla conferenza stampa del governo sul coronavirus che “misure come questa sono più efficaci quando il numero di casi è molto basso e applicato a paesi con tassi più elevati”.

Perché varia da luogo a luogo?

C’era un po ‘di confusione sul fatto che queste regole di quarantena per i viaggi si applicassero a tutto il Regno Unito, perché la sicurezza delle frontiere è una misura centralizzata, mentre la salute è delegata – nel senso che Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord stabiliscono le proprie regole.

Alla fine la misura è stata introdotta come parte del Public Health Act, quindi quando il governo del Regno Unito ha deciso che le regole di quarantena introdotte il 3 giugno erano valide solo per l’Inghilterra.

Tuttavia, ora, tutte le nazioni hanno richiesto ai viaggiatori dall’estero di mettersi in quarantena per 14 giorni entrando nel Regno Unito. La più grande differenza sono le multe emanate a chi infrange le regole. In Scozia, se qualcuno non riesce ad autoisolarsi per 14 giorni a un indirizzo fisso, sarà multato per £ 480, mentre in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord le sanzioni arrivano a £ 1.000.

In Inghilterra, una persona può essere multata per £ 100 per non aver compilato correttamente il modulo di localizzazione dei contatti. Nel resto del Regno Unito la multa è di £ 60, scendendo a £ 30 se pagata prontamente.

E l’ipotesi dei “ponti aerei”?

Si è discusso molto dei cosiddetti “ponti aerei”, che potrebbero consentire ai visitatori di paesi con basse velocità di trasmissione del coronavirus di entrare nel Regno Unito senza autoisolarsi.

Per aprire un ponte aereo, due paesi dovrebbero concordare di allentare le restrizioni di quarantena. Finora, il Portogallo è l’unico paese che offre l’apertura di un ponte aereo verso il Regno Unito. Fonti vicine al governo hanno dichiarato alla BBC che il Dipartimento dei trasporti è pronto ad aprire ponti aerei entro la fine del mese.

“Quash the quarantine”, un gruppo di pressione di oltre 500 compagnie di viaggio e di ospitalità, afferma che gli sono state fornite “assicurazioni private” da fonti governative che i corridoi di viaggio – che comprendono i confini terrestri, aerei e marittimi – saranno istituiti appunto da fine giugno.