Coronavirus, la ASL Viterbo attiva il servizio di disponibilità telefonica per i pazienti in cura con la terapia per il dolore cronico

Coronavirus, è partito il nuovo servizio di disponibilità telefonica per i pazienti che sono in trattamento con la terapia per il dolore cronico e le cure palliative. Per questi cittadini il numero di riferimento, attivo 24 ore su 24, 7giorni su 7, è lo 0761 18 60 929.

Il progetto è stato predisposto e messo in campo dall’unità operativa Terapia del dolore e cure palliative, a seguito della rimodulazione delle attività ambulatoriali per l’emergenza COVID-19. Possono accedere al servizio i pazienti che sono già in carico dell’unità operativa e che non sono trattati in hospice.

Tramite l’assistenza telefonica, i professionisti della Asl potranno, in caso di necessità, fornire la oro consulenza per dubbi sulla terapia in atto, eventuali effetti collaterali a questa collegati e per i cambiamenti nella percezione del dolore.

Si tratta di una consulenza esclusivamente telefonica che non prevede la possibilità della visita domiciliare da parte dello specialista che risponde, questo può però valutare, se lo ritiene opportuno, di inviare il paziente ad altre soluzioni assistenziali, tramite il suo medico di medicina generale, o tramite i servizi per l’emergenza.