Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 6-8 marzo 2026

Il fine settimana tra venerdì 6 e domenica 8 marzo propone a Tarquinia un programma di appuntamenti che unisce cultura, tradizioni e iniziative dedicate alla Festa della Donna. In calendario incontri, letture poetiche e momenti musicali nella Sala Sacchetti, oltre agli eventi legati al Capodanno dell’Ara della Regina, con conferenza e visita guidata all’alba al sito archeologico. A completare il weekend, come di consueto, anche le proposte del Cinema Etrusco.

TARQUINIA

Venerdì 6 marzo

Festa della Donna e della Poesia

“Moda e bellezza”

Ore 16.30 – Sala Sacchetti, via dell’Archetto 4

Sabato 7 marzo

Festa per il Capodanno dell’Ara della Regina

Conferenza a ingresso libero

Ore 16.00 – Biblioteca Comunale Vincenzo Cardarelli

Festa della Donna e della Poesia

“Armonia del tempo” – Canti “a braccio” proposti da Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini

Ore 16.30 – Sala Sacchetti, via dell’Archetto 4

Domenica 8 marzo

Festa per il Capodanno dell’Ara della Regina

Visita guidata gratuita al sito archeologico

Ore 6.00 – Tempio dell’Ara della Regina

Festa della Donna e della Poesia

“Poesia al femminile”

Ore 16.30 – Sala Sacchetti, via dell’Archetto 4