Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 6-8 marzo 2026

Il fine settimana tra venerdì 6 e domenica 8 marzo propone a Tarquinia un programma di appuntamenti che unisce cultura, tradizioni e iniziative dedicate alla Festa della Donna. In calendario incontri, letture poetiche e momenti musicali nella Sala Sacchetti, oltre agli eventi legati al Capodanno dell’Ara della Regina, con conferenza e visita guidata all’alba al sito archeologico. A completare il weekend, come di consueto, anche le proposte del Cinema Etrusco.
TARQUINIA
Venerdì 6 marzo
Festa della Donna e della Poesia
“Moda e bellezza”
Ore 16.30 – Sala Sacchetti, via dell’Archetto 4
Sabato 7 marzo
Festa per il Capodanno dell’Ara della Regina
Conferenza a ingresso libero
Ore 16.00 – Biblioteca Comunale Vincenzo Cardarelli
Festa della Donna e della Poesia
“Armonia del tempo” – Canti “a braccio” proposti da Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini
Ore 16.30 – Sala Sacchetti, via dell’Archetto 4
Domenica 8 marzo
Festa per il Capodanno dell’Ara della Regina
Visita guidata gratuita al sito archeologico
Ore 6.00 – Tempio dell’Ara della Regina
Festa della Donna e della Poesia
“Poesia al femminile”
Ore 16.30 – Sala Sacchetti, via dell’Archetto 4
