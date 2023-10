Cultura a Roma, i nuovi appuntamenti sino al 10 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo

Prende il via una nuova settimana di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Dal teatro alla danza, dalla musica al cinema, passando per l’arte e la letteratura, con incontri e attività per bambini e famiglie: un interessante calendario di eventi dedicati a un pubblico di tutte le età proposti dalle istituzioni culturali cittadine, dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” e da quelle vincitrici dell’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – anno 2023”, attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv). Ecco alcuni degli appuntamenti.

ROMA RACCONTA CALVINO

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino (15 ottobre 1923) l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale rende omaggio con alcuni importanti appuntamenti, in programma fino a febbraio 2024, dedicati alla figura e all’opera dello straordinario scrittore e intellettuale, realizzati in collaborazione con enti, istituzioni culturali e Municipi, a partire dalla rassegna Alfabeto Calvino a cura di Biblioteche di Roma. La rassegna propone un ciclo di 20 incontri, rivolto a studenti e docenti, per approfondire le opere e i temi della letteratura di Calvino attraverso le voci di esperti, docenti e scrittori. Tutti gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Il programma di Roma racconta Calvino è consultabile sul sito https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/roma-racconta-calvino/33373. Il calendario degli incontri di Alfabeto Calvino è disponibile su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/alfabeto-calvino-20-incontri-in-20-biblioteche/33335.

TEATRO E DANZA

Torna, per il dodicesimo anno consecutivo, Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival organizzato da Il NaufragarMèDolce, la compagnia fondata da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Fino al 30 novembre, tanti appuntamenti a ingresso libero tra teatro, musica, danza, circo, clownerie, spettacoli itineranti e laboratori che porteranno l’arte e la cultura nelle zone meno centrali della città. Tra gli eventi in programma, c’è Pop Up Theatre, performance itineranti con monologhi, lazzi clown, sketch comici, incursioni poetiche, canti, giocoleria e commedia dell’arte (in calendario alle ore 17, il 6 ottobre in piazza Santa Maria Consolatrice, con Tiziana Scrocca, Rita Superbi e Luciano Pastori, e l’8 ottobre in piazza Balsamo Crivelli, con Tiziana Scrocca, Chiara Casarico ed Emanuela Bolco).

Prosegue fino al 23 novembre, al Teatro 7 Off di via Monte Senario 81 (III Municipio), la seconda edizione di Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni, con la direzione artistica di Pino Strabioli affiancato da Giovanni Scifoni, che punta a portare il teatro fuori dal centro città con diversi spettacoli di teatro e musica ma anche con laboratori culturali, artistici e musicali. Tra gli spettacoli in programma, si segnalano: il 4 ottobre alle 21 Omaggio a voi, recital in concerto per festeggiare 38 anni di teatro di Maria Rosaria Omaggio che, accompagnata dal M° Andrea Pelusi, porta in scena le donne che ha amato interpretare e che l’hanno fatta amare dal pubblico. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (max 50 spettatori) con prenotazione obbligatoria allo 06.4070056 e alla mail info@altacademy.it.

In chiusura Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo a cura dell’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva a Villa Sciarra (via delle Mura Gianicolensi 11). Le ultime giornate si svolgeranno presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (nella Sala Convegni di Villa Sciarra) e vedranno le proiezioni in VR-digital art di due opere teatrali: Così è (o mi pare), rilettura in chiave moderna scritta da Elio Germano del classico di Pirandello “Così è se vi pare” (il 6 ottobre alle 18); Segnale d’allarme, la mia battaglia VR, lavoro scritto sempre da Elio Germano con Chiara Lagani, trasposizione in realtà virtuale dello spettacolo “La mia battaglia” (il 7 e 8 ottobre alle 17.30). Ingresso gratuito contingentato.

Prosegue fino al 19 novembre la XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi. Tra gli appuntamenti in programma, questi gli spettacoli della settimana. Ultima replica il 4 ottobre alle 20 al Teatro Argentina per Antigone in Amazzonia, con il quale il regista svizzero Milo Rau trasporta la tragedia greca nello stato brasiliano del Parà, utilizzandola come strumento allegorico per costruire un affondo sulle conseguenze prodotte dal conflitto tra sviluppo senza controllo e gli ancestrali proprietari della terra. E dall’incontro con Milo Rau scaturisce anche il debutto di Princess Isatu Hassan Bangura che porta sul palco del Mattatoio il 4 e 5 ottobre alle 20 la sua prima creazione, Great Apes of the West Coast: una lettera d’amore alla sua terra d’origine, un viaggio alla riscoperta delle sue radici nell’Africa Occidentale. Forme d’arte apparentemente distanti come quella africana e quella europea si scontrano e fondono sul palco creando una combinazione estetica unica e disegnando una storia di nuovi inizi, di scoperte e ricordi. Il 6 ottobre alle 22, sempre al Mattatoio, NONE – studio d’arte interdisciplinare incentrato sulle relazioni tra uomo e macchina composto da Gregorio Comandini, Saverio Villirillo e Mauro Pace – propone Nuovo Mondo, spettacolo multimediale che, prendendo spunto dal celebre romanzo distopico di Aldous Huxley, racconta dell’incontro tra un indigeno uscito da un riserva e una ragazza di una società futura, tecnologica, divisa in caste e genotipi, in cui l’amore, la famiglia e il dolore sono estinti e la società è più felice. La società utopica, egualitaria e tecnocratica mostra all’indigeno una vita comoda e leggera ma l’assenza di mistero, di sacrificio e legami affettivi lo indurrà a un rifiuto distruttivo.

Si torna al Teatro Argentina il 7 e 8 ottobre con la coreografa e danzatrice greca Kat Valastur che, accompagnata dal PleiadesVocal Group (Aliki Atsalaki, Stella Grigovits, Vassula Delli, Eirini Kyriakou) propone Diana, Even: dea della caccia eternamente vergine e schiva, irascibile e vendicativa, la figura mitologica di Diana è spesso rappresentata come una signora dotata di arco e indicata come madre della luna e degli inferi. È forse per questo che la Valastur ha scelto uno spazio nebbioso e notturno per portare in scena la sua personale rilettura del mito: un luogo che assume immediatamente le connotazioni di uno spazio rituale e al contempo legato all’immaginario contemporaneo (orari: sabato ore 19, domenica ore 17).

È in collaborazione con il premio Re:Humanism, dedicato al rapporto tra arte e IA, Retraining Bodies, performative lecture di Luca Pagan, in programma al Mattatoio l’8 ottobre alle 18, che esplora i metodi di apprendimento tra il corpo umano e l’intelligenza artificiale. Attraverso l’utilizzo di architetture corporali per il rilevamento del movimento del corpo, la macchina impara ad associare l’espressività gestuale alla produzione di forme sonore. Va in scena il 10 ottobre alle 21 la prima di Ho molto peccato: I:PARLO, pièce del regista Paolo Costantini, vincitore del Premio “Silvio d’Amico alla regia”, istituito dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in collaborazione con il Romaeuropa Festival. Ispirandosi al percorso di Santa Caterina da Siena, lo spettacolo vuole mettere in discussione l’archetipo della figura femminile intesa unicamente come donna angelo del focolare (repliche fino al 13 ottobre).

Si torna al Teatro Argentina il 10 ottobre alle 20 con Somnole, opera del coreografo Boris Charmatz, tra i più acclamati della scena francese, dal 2022 direttore del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Un viaggio nella mente, nella sua creatività e al contempo nel ricordo; un sogno attraversato da luci che si rivolgono al pubblico e che rendono il corpo del danzatore tramite di un processo mentale, incarnazione di un processo di assopimento. Ad accompagnare questa visione sono reminiscenze musicali, classiche e contemporanee, fischiettate da Charmatz per tutta la performance (seconda replica l’11 ottobre).

Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, dal 5 al 7 ottobre, il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, ogni sera alle 21, porta in scena Cassandra, drammaturgia e regia di Laura Angiulli e con Alessandra D’Elia e Caterina Spadarola. La più bella tra le figlie di Priamo osserva lucidamente, penetra la verità dei suoi giorni mai piegata, andando incontro allo spietato destino di schiava e vittima mentre Troia consuma tra le fiamme la sua dolente epopea.

In Sala Grande, invece, il 6 e 7 ottobre (ore 21) e l’8 ottobre (ore 18) Zerkalo mette in scena la tragedia euripidea di Ifigenia in Aulide nella versione italiana di Fabrizio Sinisi, con la regia di Alessandro Machìa e sul palco Andrea Tidona, Alessandra Fallucchi, Roberto Turchetta, Carolina Vecchia, con Lorenza Molina, Nicole Mastroianni, Vanessa Guidolin, Chiara Scià. Ifigenia, “nata forte”, decide di sacrificarsi, di accettare e addirittura di volere il destino che è stato scelto per lei dal padre. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 6 ottobre, nell’ambito di “Be new, Be now” – Ethos Festival dell’Etica pubblica organizzato da Ethos, l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, insieme alla Fondazione Musica per Roma, in programma due spettacoli: alle 18.30, in Sala Ospiti, La storia di WhatsApp della Companies Talks (ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. È possibile avere ingresso prioritario ottenendo il biglietto gratuito sul sito www.auditorium.com o presso il botteghino); alle 21, nel Teatro Studio Borgna, Che ci faccio qui – In scena di e con Domenico Iannacone che si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia (biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one).

MUSICA

Al Teatro 7 Off di via Monte Senario 81, per il progetto Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni, appuntamento il 4 ottobre alle 14 con Percussioni dal Mondo, laboratorio che mira a coinvolgere il pubblico in un processo dinamico e collettivo di composizione e interpretazione musicale, nell’obiettivo di sottolineare la forza e la magia del fare musica insieme. Percussioni da tutto il mondo: strumenti lontani nello spazio e nel tempo che si uniscono per veicolare tutti i colori della musica e delle diverse culture. Durante il laboratorio, condotto da Tam Tam Morola, i partecipanti potranno imparare a riconoscere i diversi strumenti e inventare ritmi e sonorità. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti (max 50 partecipanti) con prenotazione obbligatoria allo 06.4070056 e alla mail info@altacademy.it.

In partenza la XVI edizione del Roma Festival Barocco, la kermesse a cura di Festina Lente che porta in diversi luoghi del XV Municipio la musica romana inedita o poco conosciuta del XVII e XVIII secolo. Dal 6 al 27 ottobre, un calendario di concerti che intende richiamare le originarie modalità festose: musica, gesto e teatralità si fonderanno con l’obiettivo di far immergere lo spettatore nello “spettacolo totale” di un patrimonio ancora vivo e fortemente attuale. Apre la rassegna, il 6 ottobre alle 19, Alessandro Albenga che in Passato e presente nelle serate musicali di Fortunato Santini (1777-1861), rendendo merito all’assetto fonico dell’organo nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (via Cassia 710), rileggerà la scuola tastieristica romana attraverso l’esperienza artistica di Fortunato Santini, grande collezionista di spartiti e prolifico compositore della fine del XVIII secolo. Ingresso gratuito.

Nell’ambito della XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival proposto da Il NaufragarMèDolce, il 7 ottobre alle 17 al Parco Andrea Campagna (via Filippo Meda – Municipio IV), l’elettronica incontra il folk e il neo-folk nel concerto della Banda Jorona, un progetto innovativo ed eclettico di Bianca Giovannini, Felice Zingarelli e Francesco Berrafato. Ingresso libero.

Al Parco del Celio (nell’area tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna) fino al 15 ottobre prosegue Jazz&Image, a cura dell’Associazione culturale Sound&Image e con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Questi i live in programma questa settimana alle 21.30: il 4 ottobre Venerucci in concerto; il 5 ottobre a salire sul palco saranno Francesco Mascio e Giovanni Imparato; il 6 ottobre da non perdere l’omaggio a Duke Ellington di Fabrizio Bosso; il 7 ottobre concerto della Emmet Ray Manouche Orkestra mentre l’8 ottobre è la volta della Big Band di Mauro Bottini. Il 9 ottobre live della Angelo Schiavi Jazz Funk Society; il 10 ottobre, infine, Media Res in concerto. Acquisto biglietti presso il botteghino della manifestazione. È possibile prenotarsi alla mail prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com.

Per la XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi, questi gli appuntamenti musicali della settimana. Il 4 ottobre alle 21 all’Alcazar (via Cardinale Merry del Val 14) la batterista, compositrice e percussionista Valentina Magaletti sarà sul palco con A Queer Anthology of drums, progetto che la vede impegnata a sfatare tutte le convenzioni che ingabbiano il suono della batteria e in cui convivono jazz e sound post-industriali, panorami post-punk, minimalismo e dinamiche elettroacustiche.

Ci si sposta all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per Plaid, live dei Feorm Falorx (Ed Handley e Andy Turner) in cui si intrecciano elementi soul, funk e cantautoriali innestandosi a esperimenti sonori e visivi. Una sorta di universo parallelo che oltrepassa la dimensione musicale e interseca fantascienza e realtà virtuale: il suono inconfondibile del duo apre immaginari legati allo spazio, al ritmo delle macchine, dove i synth servono a narrare un’epopea festiva ma anche malinconica, riflesso del nostro tempo.

Con Drummophone il percussionista e sound artist Riccardo La Foresta mette in discussione il ruolo del tamburo come strumento percussivo. Nel suo live del 6 ottobre alle 21 al Mattatoio, risonanze e vibrazioni, generate trattando il tamburo come un aerofono, creeranno armonie ancestrali e sonorità complesse che allontanano drasticamente lo strumento dal drumming tradizionale. Il 7 ottobre, sempre alle 21, a salire sul palco sarà Cosimo Damiano con il suo Quarto Vuoto live in cui il produttore elettronico romano porta al pubblico un viaggio primigenio attraverso sonorità elettroacustiche e sperimentali. Segue, alle 22, The Grey Line, live del collettivo SPIME.IM che indaga l’estetica dei linguaggi derivati dall’affermazione della realtà digitale attraverso progetti musicali transmediali, utilizzando la tecnologia, l’arte 3D e la musica elettronica per tessere esperienze audio-video immersive che esplorano i confini dell’identità, della corporeità e della percezione. Alle 23, Special live show dell’artista e producer romano Arssalendo (Alessandro Catalano), nella cui musica si incrociano hyper-pop e cantautorato, con il set design di Bianca Peruzzi.

L’8 ottobre alle 19 appuntamento con Slowly Fading into Data – Live A/V Performance, spettacolo sperimentale parte di un progetto audiovisivo articolato in differenti formati artistici: retro-game, album musicali, live A/V Performance, film e installazioni arcade. Un’esperienza olistica frutto della ricerca dell’artista e ricercatore Albert.DATA su disincarnazione, cognizione estesa, esseri ibridi e identità sintetiche confluiti nel suo album di debutto che, in questo spettacolo, racconta la trasformazione di un essere umano in dati.

Icona della sperimentazione musicale contemporanea, l’eclettico Ben Frost torna al Romaeuropa Festival con il suo ultimo Live AV. Il compositore, musicista e produttore discografico australiano sarà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l’8 ottobre alle 21 in compagnia di Greg Kubacki e Tarik Barri. Opening di Noémi Büchi.

Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Torna la grande musica al Teatro dell’Opera di Roma. Il 6 ottobre alle 20 il M° Omer Meir Wellber debutterà sul podio del Teatro Costanzi con il primo atto de La valchiria (Die Walküre) di Richard Wagner, seconda delle opere che costituiscono la Tetralogia Der Ring des Nibelungen (L’anello del Nibelungo) ispirata ai miti nordici del dio Odino. Accanto a lui, sul palco, cantano il tenore Stanislas de Barbeyrac (al debutto nel ruolo di Siegmund), il soprano Allison Oakes (Sieglinde, ruolo in cui ha recentemente esordito sotto la direzione di Christian Thielemann alla Sächsische Staatsoper Dresden) e il basso Brindley Sherratt (nella parte di Hunding, di cui è rinomato interprete). Celebre nella cultura popolare per il tema della Cavalcata delle valchirie, che compare nel terzo atto, Die Walküre si configura come un tassello importante nello sviluppo musicale e filosofico di Wagner. Nel primo atto dell’opera si assiste alla nascita dell’amore incestuoso tra Siegmund e Sieglinde – entrambi figli del dio Wotan – che culmina in un appassionato duetto d’amore e nella canzone della primavera cantata dal protagonista. Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai Radio3. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 7 ottobre alle 18.30, nella Sala Sinopoli, Ambrogio Sparagna presenterà la XV edizione dell’Ottobrata Romana con l’Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni, per ricordare e celebrare il ricco patrimonio della canzone popolare romana, proponendo pezzi storici e interpretazioni contemporanee. A seguire, alle 21 nella Sala Santa Cecilia, si esibirà invece il celebre artista brasiliano Gilberto Gil per l’unica data italiana del suo nuovo tour. Infine l’8 ottobre alle 21, nel Teatro Studio Borgna, Bruce Soord, uno dei protagonisti della scena rock sperimentale europea, voce e chitarra di The Pineapple Thief, insieme al suo trio proporrà in concerto i brani della sua carriera da solista, brani del suo nuovo lavoro e alcuni classici reinventati dal catalogo della sua band. Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Nella Sala concerti della Casa del Jazz, il 7 ottobre a salire sul palco sarà il trio Gulliver con le sue sonorità che abbracciano tradizione, avanguardia, musica popolare e rock, mentre l’8 ottobre toccherà alla cantante e compositrice Elena Paparusso in quintet con Domenico Sanna (pianoforte), Francesco Poeti (chitarra), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Matteo Bultrini (batteria). Dal 10 ottobre torna Jammin’ 2023, la rassegna promossa dal Saint Louis College of Music, dedicata ad artisti emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale, giunta alla XXI edizione: nella prima serata ad esibirsi saranno Alessia Albanese, Paolo Fantoni e Alice Favaro accompagnati ciascuno dalle proprie formazioni musicali. Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Villa Pamphilj, l’8 ottobre alle 11.30 è in programma il secondo appuntamento, dei quattro previsti, della rassegna Racconti sonori: matinée domenicali di parole e musica a impatto zero per raccontare ogni volta una storia differente, in un viaggio che unisce le parole di grandi autori a brani tratti dalle varie tradizioni del Mediterraneo, di Roma, della canzone d’autore. Gli spettacoli saranno realizzati in forma totalmente acustica all’interno della Villa, nel parco, aumentando il fascino e l’esperienza per il pubblico. In Folkpolitik: canti di libertà, un viaggio nella memoria per riscoprire le tante musiche che hanno raccontato le sofferenze e le passioni dei popoli mediterranei. Al repertorio musicale si alterneranno le letture di testi tratti da Omaggio alla Catalogna di George Orwell, La miliziana di Elsa Osorio, La Rivoluzione dei garofani di Antonio Tabucchi, La dittatura di ‘Ala al-Aswani oltre alle parole in musica del cantautore portoghese José Afonso e del catalano Lluìs Llach, scrittori di inni di lotta e resistenza antifascista. Le storie, la vita e le parole di autori che hanno lottato contro le dittature in Europa e nel Medio Oriente saranno interpretate musicalmente da Stefano Saletti con Barbara Eramo e Baobab ensemble, mentre le letture saranno affidate a Benedetta Margheriti. È possibile ritirare il biglietto 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

ARTE

Nel foyer del Teatro del Lido di Ostia dal 6 al 29 ottobre (con vernissage l’8 ottobre alle 17) è ospitata, a cura di a.DNA project, La Talpa, Spazi all’Arte, Venus, la mostra Dalla bozza al muro che presenta i lavori preparatori degli street-artist Cipstrega, Hitnes e Teddy Killer nell’ambito del progetto “E.C.O.” Ecologia – Condivisione – Opportunità per il Mare di Roma. Un progetto che mira a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda 2030 ONU, attraverso la realizzazione di opere di street art in aree pubbliche del Municipio Roma X. Le opere si ispirano e reinterpretano il logo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto come simbolo di continuità. Ingresso libero e gratuito in orario di biglietteria da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il MACRO, il 7 ottobre, in occasione della XIX Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, offrirà ai visitatori un palinsesto di mostre articolato e multidisciplinare, spaziando dalle arti visive, alla musica, all’architettura e al graphic design e presentando i lavori di artisti italiani e internazionali di diverse generazioni. Alle ore 17.30 è in programma una doppia visita guidata gratuita destinata ad adulti e bambini (su prenotazione a info@senzatitolo.net).

Attualmente nel museo sono in corso le mostre: Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione, a cura di Arsenale Institute di Venezia, che esplora il concetto e l’iconografia della barricata dalle sue origini tardo-rinascimentali fino ai giorni nostri, attraversandone le connessioni storiche con le radici dell’avanguardia del XX secolo; l’installazione AUTONOMIART EPOVERARCHIZO OMEMPHISUPERST UDIOPERAISMO, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset, che tra i suoi temi di ricerca indaga il rapporto tra segno e città, analizzando il “design radicale” e i rapporti intercorsi tra avanguardie e sinistra italiana tra gli anni Sessanta e Settanta; in Profondità di campo, l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio 2024). In Hear Alvin Here il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre, invece, oltre cinquanta anni della sua ricerca musicale e delle sue svariate collaborazioni, raccontando anche il rapporto con la città di Roma, in cui vive e lavora dal 1965 (visitabile fino al 17 marzo 2024).

Sono state prorogate e proseguono fino al 14 gennaio le due mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel. Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Palazzo delle Esposizioni, dal 10 ottobre 2023 e fino al 28 gennaio 2024, presenta due nuove mostre. La retrospettiva Don McCullin a Roma, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti nelle quali, in una sorprendente visione d’insieme, l’autore sintetizza le sue esperienze più radicali. In mostra anche la serie dedicata all’Impero Romano, avviata negli anni Duemila, che lo stesso autore considera un punto di arrivo nel quale si sovrappongono, fondendosi, i temi cardine della sua fotografia, come il dolore, la guerra e la pace. Curata da Simon Baker, in stretta collaborazione con Don McCullin e Tim Jefferies e con l’assistenza di Catherine Fairweather, Jeanne Grouet, Lachlann Forbes.

La mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary è invece l’importante retrospettiva dedicata all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv). Considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est, da oltre cinquant’anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica e le disastrose conseguenze della sua dissoluzione. In mostra sono presentate centinaia di immagini che attingono a più di venti delle sue serie più importanti, fino ai lavori più recenti.

Le due mostre sono promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo. Visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Al Mattatoio sono in corso le due nuove mostre fotografiche, promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo. Nel Padiglione 9a fino al 19 novembre è ospitata Fotografia. Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers, Alfred Seiland per Roma, a cura di Francesco Zizola. La mostra è l’atto di restituzione al pubblico di un progetto di residenze a Roma per fotografi di fama internazionale, le cui origini risalgono alla “Commissione Roma”, l’iniziativa avviata nel 2003 nell’ambito di Fotografia Festival internazionale di Roma. Per l’edizione di quest’anno, sono stati invitati quattro autori noti nel mondo della produzione artistica e fotografica internazionale – Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers e Alfred Seiland – che si sono misurati con condizioni del tutto eccezionali, quelle create dalla pandemia di Covid-19. Lavorando durante il lockdown, e immediatamente dopo, hanno affrontato una realtà inedita sviluppando pensieri e ricerche che hanno al centro i temi del tempo e dello spazio, dei corpi e delle relazioni, dello spazio urbano e di quello interiore.

Nel Padiglione 9b invece, fino al 15 ottobre, è ospitata Roma Novissima. Direzioni contemporanee del progetto d’architettura a Roma a cura di Warehouse of Architecture and Research, una mostra che indaga la città di Roma in sezione, osservandone le stratigrafie e tentando al contempo di tracciare una possibile direzione. Una ricerca che ha scelto tre ambiti di riflessione: Cronaca, Osservatorio, Mosaico. Nella prima sezione, attraverso la tecnica del fotomontaggio, viene rielaborata la cifra estetica di una serie di interventi disseminati nella città di Roma, le cui generiche somiglianze parrebbero tradire un’implicita immagine coordinata a scala urbana. Nella seconda area vengono raccolte le attività tassonomiche di alcune piattaforme contemporanee di ricerca attive su Roma, quali Il Contrafforte, H501 e Panteon magazine. Il terzo ambito presenta undici studi di architettura romani emergenti, under 40, distintisi per la capacità di coniugare e comunicare ricerca e progetto, su scala locale, nazionale e internazionale. Entrambe le mostre sono con biglietto d’ingresso e visitabili dal martedì alla domenica ore 11-20; ultimo ingresso un’ora prima.

Al Parco della Musica Ennio Morricone, lo spazio espositivo Auditorium Garage ospita, fino al 29 ottobre, La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure a cura del team di Art Ludique-Le Musée, in collaborazione con DreamWorks Animation e Universal Pictures International Italy. Il prestigioso studio DreamWorks Animation, fondato da Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen, si mette in mostra con oltre 300 opere straordinarie e rappresentative, tra illustrazioni storiche di titoli iconici da “Il principe d’Egitto” a “Madagascar” a “Kung Fu Panda” a “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”, a esclusivi dipinti digitali tratti dalle produzioni più recenti, come “Spirit – Il Ribelle”, “Baby Boss 2″,”Troppo Cattivi” e “Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli”. La mostra è arricchita anche dalle interviste esclusive con i creatori di “Trolls 3 – Tutti insieme”, tra cui il regista Walt Dohn, il co regista Tim Heitz e produttrice Gina Shay. Orari: dal lunedì al venerdì ore 10-18; sabato e domenica ore 11-19 (ultimo ingresso un’ora prima). Ingresso gratuito e contingentato tramite voucher scaricabile online al seguente link: www.ticketone.it/artist/mostra-dreamworks-animation.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in settimana questi gli appuntamenti proposti da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città.

Per il ciclo di conferenze Le Ville raccontano, finalizzato a far conoscere il patrimonio delle ville e dei parchi della città, il 4 ottobre alle 16, presso il Casino dell’Orologio in Villa Borghese (piazza di Siena) si terrà la conferenza L’acqua nei giardini romani fra Cinque e Seicento: fontane, ninfei e inganni a cura di Alessandro Cremona. Dopo gli antichi fasti, nella Roma rinascimentale si assiste alla rinascita dell’uso dell’acqua a fini di delizia, soprattutto nei giardini, con la creazione di ninfei e fontane che preludono gli sviluppi dell’epoca barocca.

Per la rassegna Dalle carte alle storie. Storia e storie d’Archivio, ciclo di incontri culturali presso l’Archivio Storico Capitolino (piazza dell’Orologio, 4), il 5 ottobre alle 17 nella conferenza Le principesse Bonaparte alla scoperta dell’America (1822-1827), la studiosa Marina D’Amelia, già docente di Storia moderna alla Sapienza Università di Roma, presenterà le lettere dall’America di Charlotte e Zénaide Bonaparte (1822-1827).

Per Archeologia in Comune, ciclo di visite guidate e aperture straordinarie, il 4 ottobre alle 14, Lorenzo Conte guiderà la passeggiata Lungo le Mura: trekking urbano da Porta Nomentana a Porta Tiburtina durante la quale si scopriranno settori poco conosciuti del circuito difensivo della Roma imperiale. (Appuntamento: viale del Policlinico, incrocio con via XX Settembre). Il 10 ottobre alle 15.15, è prevista una visita guidata, a cura di Carla Termini, all’Auditorium di Mecenate, l’unico edificio superstite degli Horti di Mecenate, gli splendidi giardini ispirati ai modelli orientali e arricchiti di statue, fontane e lussuosi padiglioni, fatti realizzare dal grande amico di Augusto. (Appuntamento: largo Leopardi, ingresso monumento).

Per la rassegna aMICi, il ciclo di visite guidate gratuite riservate ai possessori della MIC Card, il 5 ottobre alle 16, in Tutti insieme ai Fori Imperiali, accompagnati da un archeologo si andrà alla scoperta dell’area archeologica dei Fori Imperiali, dal Foro di Traiano al Foro di Cesare, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere architettoniche. (Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, alla biglietteria presso la Colonna di Traiano).

Il 6 ottobre alle 16.30, invece, ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, nell’ambito della mostra in corso Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia dedicata al rinvenimento di due teste del primo imperatore romano, in un allestimento immersivo e multisensoriale, Antonella Corsaro guiderà la visita A tu per tu con Augusto. Per le persone con disabilità visiva sono state realizzate una mappa tattile del percorso espositivo, le riproduzioni dei due ritratti esposti per l’esplorazione tattile e la lettura dei pannelli didattici; per quelle con disabilità uditiva i pannelli didattici e il dialogo teatralizzato sono stati tradotti in linguaggio LIS.

Si segnala inoltre che prosegue per tutto il mese di ottobre l’emozionante Circo Maximo Experience: i visitatori potranno immergersi totalmente, attraverso l’uso di speciali visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. La narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 16 (ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle ore 14.50). Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al Planetario di Roma, in settimana, sono diversi gli spettacoli in programma per il pubblico adulto: a partire dal nuovo spettacolo Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (il 7 ottobre alle 11 e alle 18; l’8 ottobre alle 17); e poi ancora Ritorno alla Stelle (il 4, 5, 6 e 10 ottobre alle 17 e alle 18; il 7 ottobre alle 10 e alle 17; l’8 ottobre alle 11 e alle 16) e Space Opera (il 4, 5, 6, 7 e 10 ottobre alle 16; l’8 ottobre alle 10). Acquisto biglietti sul posto. https://www.planetarioroma.it/it/mostre_ed_eventi/eventi.

Infine, si segnala che è stata prorogata al 7 gennaio 2024 la mostra VRBS ROMA, ospitata presso la Sala degli Arazzi di Palazzo dei Conservatori – Musei Capitolini. https://www.museicapitolini.org/it/mostra-evento/vrbs-roma

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

INCROCI ARTISTICI

Per Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival multidisciplinare a cura della compagnia Il NaufragarMèDolce, il 5 ottobre alle 17 il Centro Sociale Anziani “San Basilio” (via Pergola 19 – Municipio IV) ospita Voci dalla città, laboratorio sperimentale di indagine sociale per ridisegnare una mappa della città a partire dalle memorie e dai pensieri dei propri abitanti su come sono cambiati gli intrattenimenti casalinghi (tv e social). Intervengono: Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Emanuela Bolco e Rita Superbi. Ingresso libero.

Ha preso il via il 2 ottobre il Festival delle passeggiate – solo camminando torneremo ad innamorarci, la manifestazione proposta da Dominio Pubblico che fino al 19 novembre abiterà tre quartieri dell’VIII Municipio: Valco San Paolo, Montagnola e Tor Marancia. Il Festival nasce da un’idea di Tiziano Panici e della poetessa e cantautrice Giulia Ananìa, la quale condurrà sei passeggiate performative itineranti animate dalla partecipazione di altrettanti ospiti del mondo dello spettacolo e della canzone, ma anche sociologi e scrittori interessati a dare voce alle periferie, restituendo a questi luoghi la loro memoria e la loro bellezza. Il progetto si apre con Strade aperte, laboratorio di storytelling e raccolta delle storie degli abitanti dei diversi quartieri, dedicato a ragazze e ragazzi Under25, i quali formeranno un gruppo di lavoro che si riunirà una volta a settimana. L’attività sarà svolta con la consulenza di Irene Ranaldi dell’Associazione Ottavo Colle, sociologa urbana da sempre attenta a fenomeni di gentrificazione e rapporto di bilanciamento territoriale tra centro e periferia. I gruppi di lavoro interverranno poi all’interno degli stessi quartieri, grazie anche all’aiuto di diverse associazioni locali che li guideranno all’esplorazione del territorio e al dialogo con i cittadini, alla ricerca di storie da raccontare all’interno degli itinerari che saranno poi consegnate nelle mani degli artisti. Il primo appuntamento è in programma il 5 ottobre dalle 17 alle 19 in via Benedetto Croce 50. Ingresso libero.

Teatro Mobile propone fino al 12 novembre Teatro Mobile con il Performing Media. La nuova spettacolarità immersiva e radio-mobile nelle periferie eccentriche, un programma di eventi site-specific disseminati in tutta la città in cui realtà virtuale e performance si fondono per dare vita a “viaggi sonori” a impatto zero (lo spettatore partecipa all’evento ascoltando la partitura testuale, sonora e musicale dalla cuffia di cui viene dotato all’inizio del viaggio). Il progetto punta alla riscoperta dei luoghi, sollecitando percezioni basate su nuove modalità multimediali. Di seguito gli eventi della settimana: il 9 ottobre alle 16 appuntamento al Parco degli Acquedotti (piazza Celio Sabino 50 – VII Municipio) con la seconda parte de I presagi di Tina Merlin, performance e set aperto di ripresa, di e con Consuelo Ciatti, dedicato al 60° anniversario della tragedia della diga del Vajont e a 30 anni dall’oratoria civile in cui Marco Paolini ricostruì uno dei drammi più gravi della storia del Paese. La performance fornirà i geo-podcast che, a seguire, saranno ascoltati dal pubblico nel corso di Vajonts Dappertutto. L’acquedotto che divenne casa per gli ultimi, walkabout itinerante di Carlo Infante il quale condurrà il pubblico in un’area che dall’antichità rappresenta un crocevia della rete idrica che ha dissetato Roma, con gli acquedotti Anio Vetus, Marcia, Tepula, Iulia, Claudio, Anio Novus, Mariana e Felice (disponibile anche in streaming web radio su www.radiowalkabout.it). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su http://www.teatromobile.eu.

A cura della Fondazione De Sanctis prosegue fino al 12 ottobre la rassegna di incontri letterari Capolavori della Letteratura, ospitata in tre sedi della rete Biblioteche di Roma (Biblioteca Goffredo Mameli, Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj e Biblioteca Teatro Quarticciolo). Durante ciascuno degli otto incontri previsti, un ospite speciale introdurrà un maestro della letteratura mondiale attraverso uno dei suoi capolavori. Due gli appuntamenti della settimana: il 4 ottobre alle 17.30, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, Nadia Terranova parlerà di Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini mentre il 5 ottobre alle 11.30 ci si sposta presso la Biblioteca Villino Corsini per l’incontro con Antonella Lattanzi su Una questione privata di Beppe Fenoglio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prosegue fino al 15 ottobre Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua – 3° Festival dell’Agro Romano Antico, il progetto a cura dell’Associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini. Il 6 ottobre alle 16.30 presso la Tenuta San Giovanni in Campo Orazio (via Polense Km 30,100) visita guidata a Ponte Lupo a cura di Urbano Barberini, passeggiando con Nello Trocchia che presenterà il suo libro Pestaggio di Stato (Laterza, 2022). Alla stessa ora, il 7 ottobre, Barberini passeggerà con Luigi Plos, parlando del suo libro L’avventura fa 90. I luoghi segreti a due passi da Roma non sono finiti (2021). Visita guidata a pagamento.

Il 7 e 8 ottobre, inoltre, dalle 10 alle 13, due nuovi appuntamenti gratuiti di Gabii Eroica III ed., visita guidata dell’area archeologica e laboratorio di archeologia sperimentale con la Legio Secunda Parthica Severiana sulla vita civile e militare dell’antica Roma, a cura di Fabio Paglia e Roberto Alessandrini.

Tutti gli appuntamenti (max 80 partecipanti) sono con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@mthi.it e al 350.0119692 (anche WhatsApp).

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 6 all’8 ottobre si terrà “Be new, Be now” – Ethos 2023 Festival dell’Etica pubblica (II edizione), organizzato da Ethos, l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, insieme alla Fondazione Musica per Roma: tre giorni dedicati al rapporto tra etica e impresa, nell’era della doppia transizione digitale e sostenibile. Una condivisione e un confronto pubblico con oltre 50 ospiti italiani e internazionali, tra i principali esperti dell’etica di impresa. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. È possibile scaricare il biglietto registrandosi sul sito www.ticketone.it o presso botteghino dell’Auditorium Parco della Musica.

Al Teatro del Lido di Ostia il 7 ottobre alle 20, International Roots e Humanitas Mundi Teatro presentano LA SELVA, forum partecipato sulle arti ecologiche ed eco-somatiche a cura di Raffaele Rufo e Thomas Kampe. Un forum per riunire, in presenza e online, artisti, studiosi e pedagoghi, nazionali e internazionali, interessati a condividere idee, esperienze e prospettive sul legame tra pratiche artistiche, approcci ecologici e cambiamento culturale. L’evento è associato alla residenza La Selva. L’ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a promozione@teatrodellido.it scrivendo una breve presentazione.

CINEMA

Fino al 12 ottobre prosegue nel quartiere di Tor Bella Monaca La periferia raccontata dal cinema, rassegna cinematografica gratuita con cui l’Associazione culturale Tramartis intende raccontare le periferie del mondo attraverso proiezioni, laboratori di scrittura cinematografica e composizione musicale per film. Nella sala cinema di via Natale Balbiani la settimana prende il via il 4 ottobre con la proiezione alle 21 di Gelsomina verde di Massimiliano Pacifico; il 5 ottobre alla stessa ora da non perdere l’incontro con Luca Ciriello, regista del film L’armée rouge di cui seguirà la visione. Il 9 ottobre alle 19 Maria Vittoria Pellecchia di Eikon condurrà il laboratorio Dal romanzo alla sceneggiatura; nella stessa giornata, alle 21, proiezione di Tutto a posto e niente in ordine di Lina Wertmüller. Il 10 ottobre alle 19 Eugenio Tassitano sarà protagonista dell’incontro di approfondimento Come nasce una colonna sonora nei film; alle 21, inoltre, Daniel Ganzert terrà un incontro sul tema delle periferie nella Germania di oggi, la vita dei ragazzi negli hinterland tedeschi e in quelli italiani e sulla tematica “coming of age” al cinema; alle 22, infine, proiezione di Fiore diretto da Claudio Genovese. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata a tramartisasscult@gmail.com o tramite WhatsApp al 328.1437441; max 100 partecipanti.

Prosegue fino al 15 ottobre al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio) Ciak Cinema Arena, rassegna cinematografica che propone film, cortometraggi, dibattiti e incontri con importanti critici cinematografici, ponendo l’accento sui temi dell’accoglienza, della diversità e delle amicizie che nascono nei modi più inaspettati. La nuova settimana di programmazione propone il 5 ottobre la proiezione di cortometraggi di autori emergenti e il 6 ottobre il film Adam diretto da Max Mayer. Inizio proiezioni ore 20.30. Ingresso libero.

A Casa del Cinema, gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, prosegue fino al 17 ottobre, la rassegna Omaggio a Giuliano Montaldo, il regista scomparso lo scorso 6 settembre, con la proiezione, in versione originale con sottotitoli, di alcune fra le sue opere più celebri. Nella Sala Cinecittà e nella Sala Fellini verranno proposte: Sacco e Vanzetti (5 ottobre) e Giordano Bruno (8 ottobre ore 17), due titoli che sono parte della trilogia dedicata alle tematiche del potere; e poi ancora L’Agnese va a morire (8 ottobre) e Gli occhiali d’oro (9 ottobre), entrambe trasposizioni per il cinema dei celebri romanzi di Renata Viganò e Giorgio Bassani; infine L’industriale (10 ottobre) uno dei successi più recenti di Montaldo, sceneggiato con Andrea Purgatori. Inizio proiezioni alle ore 21, salvo dove diversamente indicato. Biglietti online su https://www.boxol.it.

Il Nuovo Cinema Aquila ospita dal 4 all’8 ottobre la 43ᵃ edizione del Fantafestival, mostra internazionale del cinema di fantascienza e del fantastico: una vetrina internazionale dedicata al meglio del cinema di genere fantastico, con proiezioni in anteprima, retrospettive di classici restaurati e masterclass a ingresso gratuito. L’edizione offrirà anche l’occasione per ricordare i due storici direttori della manifestazione, Alberto Ravaglioli e Adriano Pintaldi, scomparsi a pochi mesi di distanza. A loro sarà dedicata in particolare una tavola rotonda nella serata finale, l’8 ottobre alle 20.15, intitolata Due marziani a Roma, per raccontare la rivoluzione operata nel panorama culturale romano degli anni ’80 e ’90. Il programma completo è disponibile su https://www.cinemaaquila.it/fantafestival-43ma-edizione.

Queste, inoltre, le proiezioni in corso: Asteroid City (v.o.s.) di Wes Anderson; Io Capitano (v.o.s.) di Matteo Garrone, che incontrerà il pubblico in sala prima della proiezione del 6 ottobre alle 21; Patagonia di Simone Bozzelli e Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders (edizione restaurata del 1987, v.o.s.). I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Info su https://www.cinemaaquila.it.

Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, fino all’8 ottobre, prosegue la rassegna I documentari di Internazionale a Roma, proposta dalla nota rivista per riflettere sui grandi temi contemporanei attraverso i più appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival in tutto il mondo. In programma, ogni sera alle 20, le proiezioni: Praying for Armageddon (4 ottobre); The lost souls of Syria (5 ottobre); Total trust (6 ottobre); Theatre of violence (7 ottobre); Seven Winters in Tehran (8 ottobre). Le proiezioni sono in versione originale sottotitolata. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria su https://www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

Al MACRO, il 7 ottobre, in occasione della XIX Giornata del Contemporaneo, si terrà un appuntamento speciale dedicato a rivivere la fisicità del film e del cinema con 16MM RUN, la rassegna cinematografica sperimentale realizzata in collaborazione con Villa Lontana, che presenta la proiezione di lungometraggi e cortometraggi nel formato originale della pellicola in 16mm. Alle ore 19.00, nella sala cinema del museo saranno proiettati una serie di cortometraggi di Mario Schifano (Homs-Libia 1934) e di Harry Smith (Portland, Oregon 1923) per un confronto tra due dei maggiori protagonisti della scena artistica sperimentale del secolo scorso: Mirror Animations (1979), Late Superimpositions (1964) di Smith e Reflex (1964), Ferreri (seconda metà degli anni ‘70) e Souvenir (1967) di Schifano. Ingresso gratuito.

KIDS

Il Teatro Tor Bella Monaca ospita dall’8 ottobre al 29 novembre Crescere è uno spettacolo, progetto dell’Associazione Centro Culturale TALIA rivolto a bambini, studenti e famiglie del VI Municipio che intende, attraverso il teatro, contrastare l’esclusione sociale e in modo più specifico la dispersione scolastica. La manifestazione si apre l’8 ottobre alle 17 con il Teatro le Maschere che presenta S.P.Q.R. – Le Origini. Quando Roma ancora non c’era (testo di Gigi Palla, la regia di Gabriella Praticò, con Simona Vitale, Francesco Stella e le musiche di Alessandro Cercato). Quello che ci hanno raccontato sulle origini di Roma appartiene più al mito che alla storia, più alla fantasia che alla verità. Ma che cos’era veramente Roma all’inizio della sua storia? Lo spettacolo prova a dare la sua risposta, con una narrazione teatrale ricca di canzoni, divertenti ricostruzioni e avvincenti situazioni con protagonista il mitico fondatore della città eterna, Romolo, giovane pastore scapestrato, che pensava solo a divertirsi con gli amici, almeno fino a quel fatidico 21 aprile 753. Età consigliata 7-10 anni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione allo 06.2010579 (dalle 10.30 alle 19:30).

Al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio), appuntamento con Ciak Cinema Arena che, per i piccoli spettatori e le loro famiglie, propone il 7 ottobre alle 20.30 La Bella e la Bestia di Bill Condon e l’8 ottobre alle 16.30 E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg. Ingresso libero.

Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, nell’ambito di Lotto TBQ, il progetto di ricerca teatrale realizzato da E.D.A. in Ati con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound, appuntamento il 10 ottobre con i laboratori per bambini dal titolo Chi è di scena a cura di Danilo Turnaturi e la Compagnia Teatroviola (dalle 15.15 alle 16.45 per la fascia 6-10 anni; dalle 17 alle 18.30 per la fascia 11-13 anni).

Prosegue, inoltre, fino al 15 novembre, la raccolta solidale di materiali scolastici per bambini e bambine del Doposcuola Quarticciolo. Infine, sempre attivo il progetto di TBQvoices, la distribuzione dell’editoriale contenente i manifesti poetici di diverse comunità e associazioni.

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria a biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it.

In vista del concerto inaugurale della Stagione Sinfonica 2023/2024 dedicato alla Trilogia Romana di Ottorino Respighi, che comprende il celebre poema Pini di Roma (in programma dal 12 al 14 ottobre), l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone l’8 ottobre alle 11 e alle 15, nella Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il laboratorio di disegno dal vivo Disegniamo i pini di Roma, aperto a ragazze e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni. Per i migliori due disegni di ogni turno (uno per la fascia 8-10 anni, e uno per la fascia 11-13 anni), è previsto un premio speciale, due biglietti omaggio (1 adulto e 1 minore) per la recita del 14 ottobre alle 18. Inoltre, a tutti partecipanti sarà garantita la possibilità di acquistare un biglietto scontato del 50% per un adulto (con minore gratuito), per il concerto del 13 ottobre alle 20.30. Tutti i disegni saranno pubblicati sul sito dell’Accademia, nell’area Education. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite form dedicato disponibile al link https://santacecilia.it/education/disegniamoipinidiroma.

Tra le attività promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e rivolti ai bambini e alle famiglie, al Planetario di Roma sono in programma gli spettacoli: Girotondo tra i Pianeti (7 ottobre alle 12); e poi ancora Vita da stella con il Dottor Stellarium (8 ottobre alle 12) nel quale, accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, si cercheranno le stelle negli angoli della galassia, scoprendo i loro colori e le loro dimensioni, fino a riconoscere anche le ultime fasi della loro vita; e ancora Accade tra le stelle (8 ottobre alle 18) durante il quale, accompagnati sempre dal Dottor Stellarium, si andrà alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno, come pianeti, satelliti, comete e asteroidi. Acquisto biglietti sul posto. https://www.planetarioroma.it/it/mostre_ed_eventi/eventi.

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, il 4 ottobre alle 16.30 alla Biblioteca Vaccheria Nardi, a cura dell’Associazione Scienza Divertente e nell’ambito del progetto “Leggimi scienza – i piccoli alla scoperta del mondo attraverso la lettura”, si terrà il laboratorio Scienza Divertente, dove le letture saranno accompagnate da esperimenti scientifici. Per bambini di 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria: roma@scienza-divertente.com

Per bambini e bambine dagli 8 anni in su, tornano in 6 biblioteche i laboratori didattici-educativi Giocare per imparare in collaborazione con Città del Sole. Fantasia, immaginazione, partecipazione, collaborazione, divertimento sono le parole chiavi che caratterizzano le attività proposte, articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti.

Appuntamento alle 17 alla Biblioteca Aldo Fabrizi, alla Biblioteca Arcipelago Auditorium e alla Biblioteca Marconi (4 ottobre), alla Biblioteca Rugantino (5 ottobre) e alla Biblioteca Casa del Parco (10 ottobre). Prenotazione obbligatoria inviando una mail o telefonando a ciascuna biblioteca.

Anche per i bambini e ragazzi sono stati pensati appuntamenti dedicati a Calvino, come quello che si terrà il 5 ottobre alle 17 alla Biblioteca Guglielmo Marconi, dedicato alle Fiabe di animali magici, con letture ad alta voce de Le Fiabe italiane di Italo Calvino e laboratorio creativo finale. Prenotazione obbligatoria: 06.45460301 -guglielmomarconi@bibliotechediroma.it

E ancora alla Biblioteca Villino Corsini, il 7 ottobre alle 11, in programma Apparente caos il primo dei 6 laboratori di Mondo Calvino, pensati in collaborazione con l’associazione culturale Artludik per bambini di 5-8 anni, per far loro esplorare e comprendere il mondo calviniano, cogliendone gli aspetti ricorrenti: avventura, curiosità, natura, scienza, diversità e invisibile. Alla lettura di alcuni passi de Le città invisibili seguirà un laboratorio psicomotorio in cui i bambini saranno liberi di creare un apparente caos creativo che formerà una città immaginaria e reale, fatta di strade, case, relazioni e sensazioni. Prenotazione obbligatoria: l.nocchi@bibliotechediroma.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli appuntamenti promossi dal sistema Biblioteche di Roma si segnala: il 5 ottobre alle 17.45 presso la Biblioteca Goffredo Mameli, la presentazione del libro Fine serie mai a cura di Giusi De Santis, con i contributi di Natascia Di Vito, Guido Silei e Piero Spila (L’Asino d’oro, 2023). Dialoga con gli autori Massimo D’Orzi. Ingresso libero. Info: ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it – 06.45460541.

Si segnala inoltre che Biblioteche di Roma, dal 5 all’8 ottobre, per la prima volta sarà presente con un proprio stand (E17) alla XXXI edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games alla Nuova Fiera di Roma.