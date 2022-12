“Danni e vantaggi della pandemia”: il 28 dicembre tempo di commedia al teatro comunale di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione cultura “E… si va in scena “, in collaborazione con la compagnia teatrale “Teatro Popolare di Tarquinia APS”, andranno in scena il 28 dicembre 2022 alle ore 21 presso il Teatro Rossella Falk di Tarquinia con una farsa scritta e diretta da Annibale Izzo dal titolo “Danni e vantaggi della pandemia”.

Uno spettacolo esilarante che mette in risalto, in maniera brillante e comica, alcune situazioni venutesi a creare in quel lasso di tempo della Pandemia. Spettacolo adatto a qualsiasi tipo di pubblico (adulti e bambini) e che di sicuro farà divertite i partecipanti.

Per l’occasione saliranno sul Palco:

Massimino Di Benedetto

Valeria Costa

Isabel Barcia Hernandes

Massimo Scirocchi

Massimo Bernabei

Simona Di Loreto

Tiziana Caria

Maurizio Favo

Annibale IZZO

Mentre la parte audio luci sarà affidata a Marcello Costa.

Per info e prenotazioni contattare il 338 7709057.