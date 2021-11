“Disegnare a scuola, la via del disegno brutto” a Tarquinia con PAGINEaCOLORI

Riceviamo e pubblichiamo

Un incontro dedicato a un’altra idea di disegno per la scuola, ovvero strumento per spiegare, ragionare, dimostrare, comunicare, immaginare, Rivolto a insegnanti, educatori, genitori e appassionati di lettura, il 15 novembre, alle ore 17,30, si terrà il secondo degli incontri online di “PAGINEaCOLORI” dal titolo “Disegnare a scuola, la via del disegno brutto”, con Alessandro Bonaccorsi, pensatore visivo, disegnatore, ideatore e autore di una serie di volumi su “Disegno Brutto”, che ha avuto un ampio successo editoriale. Attraverso un approccio liberatorio e senza giudizio, si spiegherà come il disegno può sostenere la didattica e la gestione del gruppo classe. L’utilizzo del pensiero visivo è fondamentale per l’apprendimento: memorizzare, concettualizzare, prevedere sono attività favorite dalla creazione di immagini mentali. Il disegno è lo strumento più immediato per rendere visibile ciò che viene prodotto dalla nostra mente e per rendere forti e duraturi concetti chiave per l’apprendimento.

Per partecipare all’incontro è richiesta la prenotazione scrivendo a cultura@tarquinia.net, al fine di ricevere il link che abilita al collegamento. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia (Assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Fondazione Cariciv e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e l’associazione Tra i Rami dell’Arte.