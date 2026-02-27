Domenica 1° marzo ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale

Domenica 1° marzo 2026, in occasione della prima domenica del mese, sarà possibile accedere gratuitamente ai siti del Sistema Musei di Roma Capitale e ad alcune aree archeologiche della città. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, consente di visitare collezioni permanenti e una selezione di mostre temporanee.

A ingresso libero saranno aperti anche il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio (10:00–16:00, ultimo ingresso 15:00), l’Area Sacra di Largo Argentina (9:30–16:00), l’area archeologica del Circo Massimo (9:30–16:00) e i Fori Imperiali (9:00–16:30, ultimo ingresso 15:30, ingresso dalla Colonna Traiana).

Tra le sedi del circuito civico visitabili gratuitamente figurano, tra le altre, Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Visite guidate a Palazzo Senatorio e mostra “La Grecia a Roma” inclusa nella gratuità

Tra gli appuntamenti speciali sono previste visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma dal 1143. Il percorso, con guide esperte, parte dall’ingresso di Sisto IV (via di S. Pietro in Carcere) e include i resti del Tempio di Veiove, con uscita verso le scale del Vignola. Le visite sono gratuite ma su prenotazione obbligatoria tramite lo 060608, con quattro turni in italiano (10:00, 11:30, 15:00 e 16:30), per gruppi fino a 30 partecipanti e durata di circa 75 minuti.

Ai Musei Capitolini, eccezionalmente, rientra nella gratuità anche la mostra “La Grecia a Roma”, con oltre cento tra sculture e reperti dedicati alla diffusione della cultura artistica greca nella Roma antica. Sempre ai Capitolini saranno visitabili anche altre esposizioni come “Antiche civiltà del Turkmenistan”, “Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva” e “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli”.

Mostre gratuite e sedi a tariffa ordinaria

Tra le esposizioni incluse nell’ingresso libero rientrano anche “Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito” ai Mercati di Traiano, “GAM 100” alla Galleria d’Arte Moderna, la mostra su Maria Barosso alla Centrale Montemartini e diverse proposte ai Musei di Villa Torlonia. Al Museo di Roma in Trastevere è inoltre l’ultimo giorno utile per visitare “Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi”.

Restano invece a tariffazione ordinaria (con riduzioni previste e, dove indicato, obbligo di prenotazione) alcune iniziative e mostre, tra cui: “Cartier e il Mito” ai Musei Capitolini, “Ville e giardini di Roma: una corona di delizie” al Museo di Roma, “Impressionismo e oltre” all’Ara Pacis, le visite a Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia e “Circo Maximo Experience”.

Informazioni aggiornate sono disponibili sui canali del circuito Musei in Comune e della Sovrintendenza Capitolina.