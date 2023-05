Domenica 21 maggio “RiservAmica” apre i cancelli delle Saline di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 21 maggio, la Riserva Naturale Statale delle Saline di Tarquinia sarà tra le location di RiservAmica 2023, evento annuale organizzato a livello nazionale dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per celebrare la Giornata Internazionale della Biodiversità. Per l’occasione saranno visitabili anche quelle ZSC (Zona Speciale di Conservazione) come le Saline di Tarquinia, normalmente chiuse al pubblico.

Sicuramente una bella opportunità per scoprire le bellezze dell’oasi e conoscerne le particolarità storiche e naturalistiche. Il programma prevede due turni di visite guidate da personale specializzato dell’Arma, alla scoperta dell’importanza storica e ambientale della riserva. Gli orari di arrivo previsti al punto di accoglienza presso la pineta del Borgo delle Saline antistante la caserma dei CC Forestali, sono dalle 09.30 alle 11 per la mattina e dalle 15.00 alle 16.30 per il pomeriggio. Non è necessaria la prenotazione: i gruppi verranno formati in loco secondo l’ordine di arrivo. E’ possibile avere ulteriori informazioni contattando il Nucleo CC Tutela Biodiversità di Tarquinia, alla mail 043106.001@carabinieri.it o al numero 0766 864 605.