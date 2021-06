Due concorrenti di Bitcoin a cui devi prestare attenzione

La pandemia e la recessione associata hanno portato un clima di investimento anormale nel mercato azionario e le persone sono alla ricerca di opzioni di investimento alternative.

Parliamo ora di due criptovalute meno discusse:

Binance Coin (BNB)

Monero (XMR)

Bincance Coin (BNB)

Binance Coin, la terza più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è stata creata per offrire ai trader un modo alternativo per pagare le commissioni addebitate per utilizzare Binance, l’exchange di criptovalute più utilizzato al mondo.

Secondo un comunicato stampa, a giugno Binance lancerà il proprio mercato in cui gli utenti possono creare, acquistare e vendere NFT , nonché un mercato di scambio che chiunque può utilizzare per coniare nuovi token.

BNB inizialmente operava sulla blockchain di Ethereum, ma è passata alla sua blockchain, Binance Chain, che non supporta (da sola) gli smart contract. Tuttavia, uno dei vantaggi competitivi più significativi di Binance come exchange è il suo focus sullo sviluppo, evidenziato dalla più recente implementazione di Binance Smart Chain (BSC).

BSC è meglio descritta come una blockchain che funziona in parallelo alla Binance Chain – il vantaggio aggiuntivo è che BSC vanta funzionalità di contratto intelligente.

Binance Coin, come Cardano, ha anche un limite massimo di offerta. Questa è una caratteristica importante di una moneta quando si guarda al suo valore a lungo termine. In un tentativo separato di combattere il deprezzamento, Binance prevede di, nel tempo, bruciare meta’ delle sue monete.

Monero (XMR)

Monero, una criptovaluta incentrata sulla privacy e sulla sicurezza, si trova un po ‘più in basso nell’elenco rispetto a Cardano e Binance Coin: attualmente si colloca al ventiquattresimo posto per capitalizzazione di mercato. Ma vale comunque la pena parlarne, anche se è solo per questo motivo: l’anno scorso, l’IRS ha offerto una “taglia” di $ 625.000 a chiunque potesse violare le funzionalità di sicurezza della rete Monero e rivelare i suoi utenti.

Le criptovalute come Bitcoin sono solo semi-private. Sebbene il protocollo non riveli il vero nome di un utente, le transazioni possono comunque essere ricollegate a individui. In effetti, alcune società di analisi blockchain sono specializzate nella deanonimizzazione dell’attività di Bitcoin e nella vendita delle informazioni alle forze dell’ordine.

Con Monero, il contenuto di un portafoglio, il numero di transazioni effettuate e gli indirizzi dei mittenti e dei destinatari delle monete vengono offuscati. Ciò è reso possibile da un protocollo chiamato Ring Confidential Transactions (RCT). E’ l’unica moneta che puo’ utilizzare chi non sa come investire 10000 euro o qualsiasi altra somma, in forma totalmente anonima.

Monero ha una base appassionata e dedicata di sostenitori e utenti, ma la moneta può essere utilizzata per attività illecite, ed è spesso utilizzata per acquisti più sicuri sui mercati di droghe illecite del dark web e simili. Per questo motivo, la moneta prende un po ‘di contraffazione. E il governo degli Stati Uniti sta attivamente cercando di “decifrare il codice”.

Il 7 maggio, Monero ha raggiunto il massimo storico di 515 dollari, stimolato dalla crescente domanda di una moneta che offre transazioni riservate. La moneta ha visto guadagni del 190% negli ultimi tre mesi e anche altre monete incentrate sulla privacy come Zcash, Verge e Horizen hanno registrato guadagni significativi. Ciò nonostante la crescente attenzione e preoccupazione da parte delle autorità sul suo utilizzo e un numero decrescente di scambi che offrono le monete.

Quando si pone la domanda “Monero ha un limite massimo di offerta?” La risposta è “sì, più o meno”. Il limite massimo di fornitura della moneta di 18,4 milioni dovrebbe essere raggiunto nel maggio 2022.

Monero gioca un ruolo importante nell’ecosistema crittografico. Sebbene sia vero che ha una reputazione come una delle monete di riferimento per il crimine informatico, almeno dal mio punto di vista filosofico, una criptovaluta veramente privata è necessaria per proteggersi dagli occhi che tutto vedono dei big data e del fratello maggiore.

Ed è anche importante ricordare che l’XMR potrebbe essere utile anche nei paesi in cui le libertà sono limitate dal governo. Ad esempio, un giornalista che ha bisogno di utilizzare una rete privata virtuale può utilizzarla per acquistare l’applicazione in modo anonimo. Riusciranno a spodestare le due criptovalute più grandi, più utilizzate e più discusse, BITCOIN ED ETHER? E ‘improbabile. Ma c’è spazio al tavolo per qualcosa di più.