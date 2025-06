Edilizia sanitaria, Zelli (FDI): “Circa 3 milioni per l’adeguamento antincendio degli ospedali della Tuscia”

Riceviamo dal consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, e pubblichiamo

“Sono stati destinati circa 3 milioni di euro per l’adeguamento alle normative antincendio degli ospedali della Tuscia”. A renderlo noto, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“La giunta Rocca – spiega Zelli – ha provveduto alla rimodulazione dell’intero piano degli investimenti in edilizia sanitaria, sulla base dell’accordo di programma siglato tra il Ministero della Salute e la Regione Lazio. Questa manovra ha consentito di sbloccare complessivamente 47 milioni di euro, che saranno ripartiti tra le varie Asl laziali per finanziare l’adeguamento antincendio nei presidi sanitari ed ospedalieri. Nel dettaglio, per la provincia di Viterbo sono stati ricavati 2,7 milioni di euro, con i quali sarà possibile intervenire sugli ospedali Santa Rosa (Belcolle, 1,9 mln), di Tarquinia (298mila euro), Acquapendente (141mila euro), Civita Castellana (225mila euro) e sul poliambulatorio di Orte (145mila).

Queste importanti risorse – conclude il consigliere – saranno di fondamentale importanza per ammodernare le nostre strutture sanitarie e implementare la sicurezza all’interno degli ospedali. Grazie al lavoro del presidente Rocca e degli assessori, la sanità laziale ed in particolare quella viterbese stanno lentamente ripartendo dopo il disastro lasciato da Zingaretti e dal Pd”.