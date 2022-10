Eolico a Montalto, Insieme: “Serve un’assemblea pubblica per informare e coinvolgere i cittadini”

Riceviamo dall’associazione Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Condividiamo e ci allacciamo all’appello fatto ieri da Forza Italia per una richiesta di coinvolgimento ed informazione sulla procedura da parte dell’Amministrazione comunale che non ha pubblicizzato e/o informato i cittadini su cosa sta avvenendo

Concordiamo che un’assemblea pubblica (come ad esempio avvenuto in passato quando si affrontò il tema Biogas) sia necessaria per la partecipazione dei cittadini e per conoscere a pieno la linea del comune, che già in parte si è espresso con il sindaco Socciarelli che ha dichiarato che ..”le pale in mare potranno avere un impatto visivo minimo” e ancora …”tra i cittadini non sento preoccupazione rispetto a questa notizia”.

Ci perdonerà il sindaco ma ci domandiamo: come possono esprimersi i cittadini, in modo positivo o negativo che sia, se non vengono informati? E ancora: il comune ha in mano la documentazione completa? Quali convenzioni verranno eventualmente fatte e su quali poste verteranno?

Le energie rinnovabili sono senza dubbio una risorsa, ma non va sottovalutato il fatto che questo territorio ha subito già un grande consumo energetico e ambientale. La situazione e gli atti vanno analizzati bene, i cittadini vanno informati e coinvolti: un’assemblea pubblica e’ oggi più che mai necessaria