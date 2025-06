Etruschi Runners, al via la stagione 2.0 tra trail, trekking e ciclismo

L’ASD Etruschi Runners si prepara a una nuova stagione di attività con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel panorama sportivo locale. Nata per iniziativa di un gruppo di appassionati di corsa capitanato da Ennio Soldini, l’associazione ha segnato la scena locale con eventi dedicati alla corsa in natura, tra cui il Trail degli Etruschi. Nel tempo, sotto la guida di Elisabetta Ciolli, ha organizzato diverse edizioni della manifestazione, contribuendo alla valorizzazione del territorio. Oggi, con una nuova fase denominata “2.0”, l’ASD si affida alla presidenza di Augusto Pancotti, affiancato dal vicepresidente Matteo Campolungo, per avviare un percorso che prevede anche iniziative dedicate al ciclismo e alla promozione dell’outdoor in collaborazione con altre associazioni del territorio.

Un 2026 tra corsa in natura, ciclismo e trekking guidati

Tra gli appuntamenti più attesi della nuova stagione dell’Etruschi Runners c’è il ritorno del Trail degli Etruschi, la cui data ufficiale sarà annunciata nei prossimi mesi. Si tratta di un evento rivolto agli amanti della corsa in natura, che negli anni ha saputo attrarre partecipanti da tutto il territorio. La programmazione 2026 prevede inoltre un nuovo evento dedicato al ciclismo amatoriale nel mese di maggio, segnando l’ampliamento dell’attività anche al mondo delle due ruote. Accanto alle competizioni, l’associazione propone un’offerta allargata di esperienze escursionistiche: tra queste, trekking con guide riconosciute e specializzate, per scoprire percorsi suggestivi e poco noti attraverso attività accessibili anche a chi non pratica sport a livello agonistico.

Una giornata speciale per inaugurare la nuova stagione

Per dare ufficialmente il via a questa nuova fase, l’ASD organizzerà una giornata di trekking aperta a tutti, pensata per condividere la passione per lo sport e per la natura. L’iniziativa sarà l’occasione per incontrare il nuovo direttivo, scoprire le novità in programma e trascorrere del tempo all’aria aperta, in un clima conviviale. L’invito è rivolto a sportivi, appassionati di escursionismo e curiosi. L’associazione invita inoltre a seguire i propri canali ufficiali per restare aggiornati sulle date, le modalità di partecipazione agli eventi e le prossime attività in calendario.