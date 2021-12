extraclaus e un bel regalo all’ospedale di Tarquinia: ancora due settimane per cercare il calendario e fare una donazione

È già in molte case della città, ma l’obiettivo è ancora lontano dall’essere raggiunto: #extraclaus, il calendario de lextra.news che vuole sostenere l’ospedale di Tarquinia, si prepara a quindici giorni ancora di furore per regalare alla struttura cittadina il miglior risultato possibile.

Babbo Natale ha già idealmente consegnato il regalo di Tarquinia allo staff ospedaliero, ma la corsa alla donazione non si ferma, anzi si accelera in questi giorni a cavallo dell’anno nuovo grazie all’aiuto dei cittadini della città etrusca e del territorio circostante.

Già in molti hanno preso il calendario e lasciato un’offerta libera, tanto da rendere necessaria una ristampa, ma per chi non lo ha fatto i prossimi giorni saranno l’occasione giusta: il calendario con Babbo Natale ritratto in tante location di Tarquinia è infatti disponibile in tante attività di Tarquinia, oltre che in tutte le edicole: lì potrete trovare i salvadanai in cui lasciare un’offerta che sarà interamente devoluta all’acquisto di materiale utile all’opera dei medici e del personale dell’ospedale cittadino. Per prenotarlo o avere informazioni su dove trovarlo è possibile anche contattare lextra.news tramite i canali social della testata.