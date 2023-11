Fare Armonia”: a Tarquinia tre giorni di festa e di musica in onore di Santa Cecilia

“Fare Armonia”: torna anche quest’anno a Tarquinia la festa – giunta alla sua terza edizione, patrocinata dal Comune di Tarquinia, e promossa dalla Diocesi di Civitavecchia Tarquinia e dall’Associazione Musicale “Giacomo Setaccioli” – che in corrispondenza della memoria di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, intende fare onore alla tradizione musicale della città.

Il programma

Si comincia il giorno della memoria liturgica, mercoledì 22 novembre, alle ore 17.30 con la messa nella Chiesa di San Giovanni; il canto liturgico è eseguito dalla Cappella Musicale del Duomo di Tarquinia, diretta da Walter Rosatini. Sabato 25 alle ore 17.30 i Primi Vespri della Solennità di Cristo Re cantati in gregoriano nella Chiesa delle Monache Benedettine e, a seguire, alle ore 18, un concerto d’arpa nella Sala delle colonne del Monastero attiguo, affidato alla maestria di una musicista d’eccezione come Katia Catarci, arpista della Filarmonica di Civitavecchia. L’indomani, domenica 26 novembre, alle ore 10 nel Duomo di Tarquinia la messa con il canto liturgico eseguito dalla Cappella musicale del Duomo, dalla Nova Schola Cantorum di Nepi diretta dal M° Laura Ammannato e, all’organo, dal M° Luca Purchiaroni, e dalla Banda Musicale “Giacomo Setaccioli”. La stessa Banda, a conclusione dei festeggiamenti, si esibirà per le vie principali di Tarquinia.