Festa della Donna al Castello di Santa Severa tra visite gratuite e teatro

Domenica 8 marzo il Castello di Santa Severa ospiterà una giornata di iniziative culturali dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. L’evento rientra nel programma di valorizzazione del complesso monumentale ed è promosso dalla Regione Lazio, organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella. Per l’intera giornata le donne potranno visitare gratuitamente il Museo del castello, all’interno della Rocca, e riceveranno in omaggio un mazzetto di mimosa, simbolo della ricorrenza. Il biglietto gratuito potrà essere ritirato presso il bookshop del museo.

Itinerario teatrale “La Donna nella Storia tra Amore e Tragedia”

Momento centrale del programma sarà l’itinerario teatrale immersivo “La Donna nella Storia tra Amore e Tragedia”, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis. La performance, organizzata dall’Associazione Culturale ArchéoTheatron, prevede due appuntamenti gratuiti alle ore 14.15 e alle ore 15.45. Il format è già stato realizzato in diversi luoghi storici e monumentali e utilizza il linguaggio teatrale come strumento di valorizzazione del patrimonio culturale.

Un percorso teatrale tra storia e memoria

Lo spettacolo si svolgerà negli spazi esterni del Borgo e del Castello, trasformati in un palcoscenico naturale per la messa in scena. Attraverso il teatro e l’interazione con il pubblico, il percorso intende raccontare il ruolo delle donne nella storia, attraversando epoche diverse dall’antichità fino all’età contemporanea. L’iniziativa propone un’esperienza culturale immersiva che unisce memoria storica, arte e partecipazione del pubblico, offrendo uno sguardo sul contributo femminile nella costruzione della società.