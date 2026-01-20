Formazione e sicurezza sul lavoro, al via il calendario dei corsi di CNA Sostenibile

Ripartono da martedì 20 gennaio i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro promossi da CNA Sostenibile, società del sistema CNA Viterbo e Civitavecchia. Con l’inizio del nuovo anno viene confermato l’impegno nella diffusione della cultura della sicurezza, attraverso un programma articolato di attività formative rivolte a lavoratori e imprese del territorio. Il calendario prevede complessivamente 45 giornate di formazione, in programma fino al 23 luglio, con corsi svolti sia in videoconferenza sia in presenza.

Corsi per lavoratori, preposti e addetti alla sicurezza

Il nuovo ciclo si apre il 20 gennaio con il corso per la formazione e l’aggiornamento degli incaricati al primo soccorso, in modalità videoconferenza, replicato il 22 e 27 gennaio, l’11 maggio e il 23 luglio. In modalità mista si svolgeranno i corsi di formazione e aggiornamento per i lavoratori delle aziende di tutti i gruppi di rischio, programmati nelle date del 26 e 28 gennaio, 2 e 4 febbraio, 2, 4, 9 e 11 marzo, 13, 15, 20 e 22 aprile, 25 e 27 maggio, 3 e 8 giugno, 13, 15, 20 e 22 luglio.

Un corso in presenza è dedicato agli incaricati antincendio, in programma lunedì 9 febbraio presso la sede di CNA Sostenibile a Viterbo, in località Poggino. Sono previste inoltre due edizioni del corso di formazione aggiuntiva per preposti, entrambe in videoconferenza, nelle date del 9 e 16 febbraio e del 21 e 28 aprile.

Formazione su attrezzature e ruoli chiave della prevenzione

Ampio spazio è riservato anche alla formazione per la conduzione di mezzi e attrezzature da lavoro. CNA Sostenibile ha programmato corsi di aggiornamento per addetti alle macchine movimento terra il 26 febbraio, per i carrelli elevatori il 18 marzo e per le piattaforme di lavoro elevabili e le gru per autocarro il 26 marzo.

Due i percorsi dedicati ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Gli incontri del 3 e 10 marzo e del 5 e 7 maggio si svolgeranno in videoconferenza, mentre le lezioni del 17 e 24 marzo si terranno in presenza a Viterbo, presso la sede di CNA Sostenibile. Ulteriori appuntamenti sono previsti il 12 e 14 maggio nella sede di Montalto di Castro. L’aggiornamento a distanza coinvolgerà infine anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: il 30 giugno per il settore edile e affini e il 2 luglio per i non edili.

Per informazioni sui corsi e per le adesioni è possibile contattare l’Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile, con sede a Viterbo in via dell’Industria snc, ai numeri 0761 1768397 e 0761 1768303 o all’indirizzo email ariannaaquilanti@cnasostenibile.it.