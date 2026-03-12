Giulio Zelli riconfermato presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio regionale del Lazio ha riconfermato Giulio Zelli (Fratelli d’Italia) alla presidenza della VIII Commissione Agricoltura e Ambiente per il prosieguo della XII legislatura.

“Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia rinnovata e il Presidente del Consiglio per il costante supporto istituzionale – dichiara Zelli –. La riconferma è per me motivo di orgoglio ma soprattutto una responsabilità ulteriore: continueremo a lavorare per dare risposte concrete al mondo agricolo, alle aree rurali, alle comunità montane e a tutti i territori che chiedono più tutela ambientale e più sviluppo sostenibile”.

“Questa Commissione – prosegue – in questi primi anni di mandato ha accompagnato provvedimenti fondamentali: dalla legge sull’agricoltura di montagna ai nuovi strumenti per il sostegno alle filiere, fino alle norme su biodiversità, agricoltura e turismo rurale. Il lavoro non è finito: nei prossimi mesi saremo chiamati a rafforzare le misure a sostegno delle imprese agricole, a consolidare la transizione verso modelli produttivi innovativi e a presidiare con attenzione i temi della fauna selvatica, del consumo di suolo e della gestione delle risorse idriche”.

“Garantirò, come ho fatto finora, il massimo confronto con tutte le forze politiche, con le associazioni di categoria e con gli enti territoriali, nella consapevolezza che le grandi sfide dell’agricoltura e dell’ambiente si vincono solo se le istituzioni sanno fare squadra. L’obiettivo resta quello di un Lazio più competitivo nel comparto agroalimentare, più verde e più vicino alle esigenze dei cittadini e degli operatori del settore”, conclude Zelli.