Gratta e Vinci: come giocare online in tutta sicurezza

Gli appassionati ormai lo sanno molto bene: al giorno d’oggi è possibile giocare al Gratta e Vinci anche online, senza acquistare i biglietti cartacei in ricevitoria. Si tratta di un’alternativa che in molti stanno apprezzando, perché più comoda ed accessibile: al Gratta e Vinci online, infatti, si può giocare in qualsiasi momento, da ogni dispositivo che sia connesso ad internet. Come tentare la sorte in tutta sicurezza però? Vediamo insieme quali sono le cose più importanti da sapere per non correre rischi ed approfittare anche dei famosi bonus di benvenuto.

Gratta e Vinci online: cosa occorre per giocare

Giocare al Gratta e Vinci online è semplice, ma bisogna rispettare alcuni step per essere sicuri di non correre rischi e di non trovarsi a gestire brutte sorprese. Vediamo dunque brevemente a quali passaggi conviene prestare attenzione.

# Dispositivo connesso ad internet

Innanzitutto, è necessario avere un dispositivo connesso ad internet: può essere un PC ma anche un tablet o uno smartphone. Al giorno d’oggi esiste infatti un’applicazione ufficiale che si chiama My Lotteries dalla quale è possibile giocare online, oltre che verificare le vincite.

# Trovare un rivenditore online autorizzato ADM

Bisogna dunque trovare un portale che sia autorizzato da ADM e questo è un dettaglio fondamentale, perché altrimenti si corrono dei rischi davvero evitabili. I rivenditori online in regola sono parecchi, ma ce ne sono anche diversi che non sono in possesso delle autorizzazioni e vanno assolutamente evitati. Per avere la certezza di scegliere la piattaforma giusta basta andare sul sito ADM e verificare che il portale scelto sia presente nella lista di quelli autorizzati.

#Aprire un conto gioco online

Una volta che si è scelto il concessionario, non rimane che aprire un conto gioco: step necessario per poter giocare al Gratta e Vinci online. Lo si può fare velocemente, seguendo la procedura guidata all’interno della piattaforma e inserendo i propri dati. È necessario, naturalmente, conoscere il proprio codice fiscale (se non lo si ricorda si può calcolarlo qui con pochi dati ) ed allegare la carta d’identità. Questa va scannerizzata, ma chi è in possesso del documento elettronico può limitarsi ad inserire i dati.

Gratta e Vinci online: come funziona il bonus di benvenuto

I migliori concessionari online offrono la possibilità di effettuare la prima giocata con il bonus benvenuto , senza mettere mano al proprio portafogli e dunque si tratta di un vantaggio non indifferente. Per ottenerlo è sufficiente aprire un conto gioco ed effettuare la prima ricarica. Attenzione però, perché non tutte le piattaforme offrono un bonus di benvenuto: conviene dunque verificare prima di aprire il proprio conto gioco, perché questa è un’opportunità importante della quale vale la pena approfittare. Se il concessionario non dovesse offrirla, potrebbe essere il caso di sceglierne uno differente.

Gratta e Vinci online: l’importanza di porsi dei limiti

Per giocare al Gratta e Vinci in sicurezza rimane sempre importante porsi dei limiti. Meglio dunque stabilire un importo massimo da giocare e fermarsi una volta che lo si è raggiunto.