Greta Ginestra è campionessa italiana Under 18 di gymboxe: oro nazionale per l’atleta dell’ASD Jacopucci

Un importante successo sportivo per Tarquinia arriva da Cattolica, dove Greta Ginestra ha conquistato il titolo di campionessa italiana 2025 per la categoria Under 18 nel proprio peso, in occasione dei Campionati Italiani di Gymboxe svoltisi dal 13 al 15 giugno. L’atleta dell’ASD Angelo Jacopucci ha trionfato al termine di tre combattuti incontri, imponendosi sulle rappresentanti di Toscana, Campania e Abruzzo.

Il percorso dalle selezioni regionali al titolo nazionale

Il cammino di Greta Ginestra era iniziato il 12 maggio a Roma, con la vittoria nelle selezioni regionali valide per l’accesso alla fase nazionale. A Cattolica, la giovane pugile tarquiniese è scesa sul ring tre volte in tre giorni consecutivi: il 13 giugno nei quarti di finale contro la rappresentante toscana, il 14 giugno in semifinale contro l’atleta della Campania, e infine il 15 giugno nella finale contro la pugile abruzzese, che ha sancito la vittoria del titolo italiano.

Soddisfazione per l’ASD Angelo Jacopucci

La vittoria di Greta Ginestra rappresenta un importante risultato per l’ASD Angelo Jacopucci, storica realtà sportiva tarquiniese impegnata nella formazione di giovani atleti nel settore del pugilato. Il titolo nazionale conferma il buon lavoro svolto dallo staff tecnico e l’impegno della giovane atleta, che ha saputo distinguersi in un contesto competitivo ad alto livello.