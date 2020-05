Grossi rami caduti sulla strada a Tarquinia: intervento di AEOPC e Carabinieri

Riceviamo dall’Aeopc Tarquinia e pubblichiamo

Grossi rami caduti a causa del forte vento sulla strada per l’oleificio a Tarquinia. Sul posto sono intervenuti i volontari AEOPC allertati dai Carabinieri, per rimuovere i grossi rami che ostruivano parte della carreggiata. Grazie al tempestivo intervento veniva rimessa in sicurezza l’area . “Ancora una volta – riferisce il Presidente AEOPC Alessandro Sacripanti – si evince che il sistema di protezione civile a Tarquinia funziona. Infatti oltre al costante impegno di assistenza alla popolazione da oltre due mesi per l’emergenza Covid-19, i volontari sono sempre pronti anche per altre emergenze. È anche grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine – continua Sacripanti- che il sistema è una garanzia di tutela e sicurezza per il territorio”.

Aeopc Tarquinia