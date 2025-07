Tarquinia, l’Amministrazione risponde a Tosoni: “Scuole al centro dell’azione, interventi già avviati”

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

“Fin dall’inizio del nostro mandato, abbiamo posto grande attenzione al miglioramento degli edifici scolastici, con l’obiettivo di garantire ambienti sicuri, accoglienti e funzionali per studenti, insegnanti, collaboratori e personale amministrativo.

In riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa da parte del consigliere comunale Alberto Tosoni, precisiamo che numerosi lavori sono già stati realizzati: dalle aree giochi agli spazi interni, fino all’efficientamento energetico. Abbiamo effettuato diversi sopralluoghi per verificare lo stato delle strutture e pianificare ulteriori interventi, sempre in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con le quali è in atto un dialogo costante e proficuo. Ci sorprende, pertanto, che il consigliere Tosoni non abbia colto questo importante elemento di sinergia e ascolto.

È bene ricordare che ogni iniziativa richiede un’attenta fase di programmazione, che coinvolge aspetti tecnici, logistici ed economici. Molti interventi, per evidenti ragioni organizzative e di sicurezza, vengono eseguiti durante la chiusura delle scuole, in estate o nei periodi festivi. A tal proposito, a breve partiranno i lavori di rifacimento di parte del tetto della sede centrale dell’IC “Ettore Sacconi”, mentre sono già in corso gli interventi di efficientamento energetico presso l’asilo nido, che interesseranno anche altri plessi.

Un segnale concreto della nostra attenzione verso le famiglie è stata inoltre l’estensione del servizio mensa nel mese di giugno, una richiesta mai accolta in passato e che questa Amministrazione ha deciso di realizzare. Riteniamo quindi del tutto fuori luogo parlare di “degrado”, considerando l’attività costante di monitoraggio e intervento portata avanti in modo responsabile e puntuale.

Confermiamo il nostro impegno per la scuola, nella convinzione che investire nel benessere degli studenti e di tutte le persone che vi lavorano – insegnanti, collaboratori e personale amministrativo -, rappresenti una priorità assoluta per ogni Amministrazione che abbia a cuore il futuro della propria comunità”.