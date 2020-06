Homo Faber: una passeggiata spettacolo al Borgo Fantasma a Celleno

HOMO FABER: passeggiata spettacolo al Borgo Fantasma®. Le Associazioni “Eremo Teatro Celleno” e “Ammappalitalia” in collaborazione con l’Associazione “Teverina in Vita” propongono “Homo Faber”, patrocinato dal Comune di Celleno e dal Borgo Fantasma®. Direzione artistica Ilaria Passeri

HomoFaber è un evento itinerante: dieci passeggiate-spettacolo su strade bianche e su differenti itinerari in cui lo spettatore, condotto da Marco Saverio Loperfido, Guida Ambientale Escursionistica e fondatore di “Ammappalitalia”, vivrà la bellezza della natura e del BorgoFantasma®.

Durante il percorso il camminatore sarà condotto in una dimensione del passato attraverso lo spettacolo teatrale-musicale “Benvenuto a Celleno” dedicato all’artista rinascimentale Benvenuto Cellini che nella sua autobiografia narra le sue origini Cellenesi. Coerentemente allo spirito che muove il progetto “Homo faber”, i costumi e le calzature dello spettacolo sono di realizzazione artigianale e locale.

Spettacolo teatrale-musicale “Benvenuto a Celleno”.

Benvenuto Cellini, artista maledetto del 1500, sulla strada per Firenze incontra l’Arpia di Celleno. Usando la conoscenza del suo passato l’Arpia indurrà Benvenuto a visitare il paese poco distante, ma la deviazione aprirà pericolosi sguardi sulla sua vita, donandogli l’opportunità di ripensarsi da capo.

Drammaturgia I Marco Saverio LoperfidoCon I Paco Milea, Antonella Santarsieri, Fabrizio VerziniMusica I Fabrizio VerziniCostumi I Giuseppe VitiRegia I Ilaria Passeri

Al termine dello spettacolo c’è la possibilità di partecipare ai laboratori con gli artigiani di Celleno.

“Homo Faber” unisce teatro, trekking e artigianato evidenziando il legame organico tra territorio, saperi e arte, vissute come testimonianza attiva di un possibile nuovo e antico approccio alla vita e alle relazioni.

PRIMA PASSEGGIATA SPETTACOLO

Domenica 21 Giugno 2020 ORE 9,30 e ore 17,00Due repliche max. 20 persone a replica

MATTINA ORE 9,30Appuntamento davanti al Comune di Celleno, Piazza della Repubblica per giungere a piedi al Borgo Fantasma ® attraverso la vecchia strada di campagnaORE 11,30 /13,30 Laboratorio di decorazione ceramica “Zaffera” con Daniela Lai al Borgo Fantasma ®ORE 13,30 Pausa Pranzo

POMERIGGIO ORE 17,00Appuntamento davanti al Comune di Celleno, Piazza della Repubblica per giungere a piedi al Borgo Fantasma ® attraverso la vecchia strada di campagnaORE 19,00/21,00 Laboratorio di decorazione ceramica “Zaffera” con Daniela Lai al Borgo Fantasma ®ORE 21,00 Cena

QUOTE DI PARTECIPAZIONELo spettatore può scegliere di partecipare unicamente alla passeggiata/spettacolo o abbinare il laboratorio e/o il pasto

Passeggiata-Spettacolo 15 Euro a partecipante Laboratorio (facoltativo) 15 Euro a partecipante

Pacchetto FamigliaBambini fino a 6 anni gratuitoBambini da 7 a 12 anni 12 Euro

Pasto (facoltativo) da 6 a 22 Euro in collaborazione con San Rocco – Sapore Nuovo Gusto Antico, piazza San Rocco 12, Celleno

Menù Panino 6 Euro

Menù Vegetariano 18 Euro Menù Carne 22 Euro

In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19 la presente escursione si atterrà al Protocollo Operativo Aigae che potete trovare al link:

https://newsletter.aigae.org/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19-PROTOCOLLO-OPERATIVO-revisione-con-Ufficio-Legale-del-documento-CTF.pdf

Le norme verranno riepilogate in loco.

La prenotazione sarà obbligatoriamente effettuata in modalità online o telefonica:

Marco Saverio Loperfido +39 339/6914141 ammappa.te@ammappalitalia.it

Aldo Milea+ 39 338/3186679 Ilaria Passeri + 39 328/8264142 eremoteatrocelleno@gmail.com