“I matti di Dio”, la storia del “Messia d’Abruzzo” in scena al Teatro Boni di Acquapendente￼

Federico Perrotta è il protagonista dello spettacolo “I matti di Dio”, in programma al Teatro Boni di Acquapendente domenica 13 novembre 2022 alle ore 17.30, nell’ambito della stagione diretta da Sandro Nardi. Con lui sul palco, in questa produzione Uao Spettacoli, Andrea D’Andreagiovanni, Massimiliano Elia, Giacomo Rasetti. Un testo nato dall’intuizione dell’autore e regista Ariele Vincenti, storico collaboratore di Simone Cristicchi.

“I matti di Dio” è ispirato alla storia di Oreste De Amicis, vissuto nell’Ottocento e meglio noto come il “Messia d’Abruzzo”. Ad autoproclamarsi tale, un frate poi diventato prete di Cappelle sul Tavo, paesino del pescarese. Dietro queste nuove “crociate” abruzzesi dal tono assolutamente ironico e divertente c’è la volontà di lanciare un messaggio forte e attuale: non perdere mai di vista il lume della ragione, in una società egoistica e priva di valori. Ma quando si diventa a furor di popolo un capo spirituale, il rischio di peccare di presunzione è veramente molto forte e il confine tra genio e follia particolarmente labile.

Perrotta interpreta Oreste De Amicis, mentre D’Andreagiovanni, Elia e Rasetti vestono i panni di vari personaggi che hanno avuto a che fare con lui, irrompendo sul palco come un’Armata Brancaleone, accompagnati da musiche dal vivo e da canzoni del repertorio abruzzese arrangiate in chiave moderna, coreografate ed interpretate dai quattro attori. Una storia vera, riscoperta e tramandata grazie anche a una comicità senza tempo, che rappresenta, al di là delle situazioni grottesche e paradossali, il sogno di una società migliore basata sull’uguaglianza e sul rispetto delle persone. Le musiche sono di Francesco Mammola, scene e costumi di Graziella Pera, disegno luci di Marco Laudando e fonica di Marco De Angelis.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne”, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono anche acquistabili online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.