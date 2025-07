Lavori sulla linea ferroviaria Orte–Attigliano–Viterbo: modifiche dal 1° luglio al 31 agosto 2025

Importanti interventi di ammodernamento interesseranno la linea ferroviaria Orte–Attigliano–Viterbo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2025. I lavori, annunciati da Rete Ferroviaria Italiana, comporteranno variazioni temporanee alla circolazione dei treni, con possibili rimodulazioni dell’offerta e sostituzioni tramite autobus. L’intervento si inserisce nel piano di potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie ferroviarie previsto a livello nazionale.

Upgrade tecnologico con il sistema ERTMS

Le attività in programma sono finalizzate all’upgrade del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), uno degli standard tecnologici più avanzati a livello europeo per la supervisione e il controllo del traffico ferroviario. Rispetto ai sistemi tradizionali, l’ERTMS consente un miglioramento delle prestazioni complessive della rete in termini di affidabilità, regolarità della circolazione e sicurezza. Il nuovo sistema permette inoltre una riduzione dei costi di gestione e manutenzione.

Un investimento da 80 milioni di euro

L’intervento prevede un investimento complessivo pari a 80 milioni di euro e vedrà coinvolti circa 50 tra tecnici e operai di RFI e delle ditte appaltatrici. Le informazioni sulle modifiche alla circolazione, comprese le eventuali soluzioni sostitutive, saranno comunicate attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana.