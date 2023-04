I nuovi appuntamenti di Roma Culture 2023 dal 13 al 18 aprile

Riceviamo e pubblichiamo

In partenza una nuova settimana di eventi di Roma Culture con le iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine tra arte, teatro, danza, musica, cinema, incontri e attività per bambini e famiglie. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli eventi.

IN EVIDENZA

Dal 18 al 23 aprile il Festival delle Scienze di Roma torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. IMMAGINARI è il tema scelto per questa XVIII edizione dedicata all’immaginazione quale strumento in grado di concepire opere d’arte o nuove tecnologie e che consente anche di trovare soluzioni a problemi quotidiani.

Il programma suddiviso in tre aree tematiche – Scenari, Ispirazioni, Visioni – vedrà gli interventi di scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali. Più di 100 ospiti, oltre 100 incontri tra conferenze, laboratori, exhibit, spettacoli ed eventi per famiglie. Tra le personalità attese: Amal Amin, Amedeo Balbi, Francesco Barberini, Julian Barbour, Lorenzo Ceccotti (aka LRNZ), Mario Cosmo, Francesco Costa, Fabio Deotto, Massimiliano Fuksas, Paolo Giordano, Donato Giovannelli, Richard Mainwaring, Helga Nowotny, Giorgio Parisi, Jacopo Pasotti, Oriana Persico, Stephen Pyne, Linda Raimondo, Lisa Randall, Clarissa Rios, Jean-Jacques Szczeciniarz, Licia Troisi, Ersilia Vaudo e Stephen Wilkes.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Edizioni, il Festival delle Scienze di Roma è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, realizzato con ASI – Agenzia Spaziale Italiana e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Programma completo disponibile su www.festivaldellescienzeroma.it. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

MUSICA

Sempre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone non si ferma la programmazione musicale di Musica per Roma. Questi i concerti della settimana. Il 15 aprile in Sala Petrassi c’è Raiz con L’ammore è o cuntrario d’’a morte: spettacolo, tra narrazione e suono, dedicato alla musica di Sergio Bruni. Sul palco anche Giuseppe De Trizio (chitarra classica), Adolfo La Volpe (chitarra portoghese) e Francesco De Palma (tamburi, cajon). Il 16 aprile nel Teatro Studio Borgna torna RETAPE, la rassegna a cura di Ernesto Assante dedicata alle nuove proposte della scena musicale italiana. Ospiti: Envoy, band alternative rock italo-francese, e il solista Bracci.

Per il ciclo Lezioni di Meraviglia a cura di Tlon, in Sala Petrassi il 13 aprile Andrea Colamedici e Maura Gancitano incontrano Willie Peyote, rapper e cantautore torinese. Insieme affronteranno l’apparente mancanza di senso dell’esistenza. Il 14 aprile nella stessa sala tornano le Lezioni di Rock di Ernesto Assante e Gino Castaldo che, nel corso della serata, tratteranno il tema de Le idee: come gli artisti abbiano proposto nuove visioni del mondo scrivendo la storia della musica rock e il sottotesto delle rivoluzioni.

Tutti gli eventi sono alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Questa settimana alla Casa del Jazz appuntamento il 14 aprile alle 21 con il sassofonista e compositore Maurizio Giammarco che presenterà in concerto nuove composizioni appositamente pensate per il gruppo Halfplugged Syncotribe che lo vede accanto a Paolo Zou (chitarra elettrica), Luca Mannutza (piano), Makar Novikov (basso) ed Enrico Morello (batteria).

Il 16 aprile alle 11 le Lezioni di Jazz di Stefano Zenni dedicate in questa X edizione ad Africa in jazz/Jazz in Africa. Questa settimana c’è Da Cape Town a Londra: la diaspora sudafricana: incontro sulla ricca storia jazzistica del Sudafrica, che attraversa tutto il XX secolo, e sull’ondata di novità giunta in Europa, dove alcuni dei musicisti più creativi e innovativi hanno cambiato il corso della musica, dalla seconda metà del secolo, a seguito della diaspora anti apartheid.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Prosegue il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il 13 aprile alle 19.30 (repliche il 14 aprile alle 20.30 e il 15 aprile alle 18) nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sir Antonio Pappano, per 18 anni alla guida dei complessi ceciliani, saluterà il pubblico con il suo ultimo concerto da Direttore Musicale: L’ombra del Tiranno. In apertura, la première di Dosàna nóva, brano del compositore Claudio Ambrosini. A seguire, i Quattro ultimi Lieder di Strauss che verranno interpretati dal soprano Asmik Grigorian. Chiude il concerto la Sinfonia n. 10 di Šostakovič che ha segnato il debutto di Pappano a Santa Cecilia nel 2002.

Stessa sala il 17 aprile alle 20.30 per il concerto del pianista Maurizio Pollini che, in apertura, eseguirà i Tre pezzi per pianoforte op. 11 e i Sei piccoli pezzi per pianoforte op. 19 di Arnold Schönberg. La seconda parte del concerto è invece dedicata a Chopin con la Mazurca op. 56 n. 3, la Barcarola op. 60 e lo Scherzo n. 1 op. 20. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Il 14 aprile alle 18 lo Spazio Risonanze ospiterà la presentazione del volume Dolci inganni, soavi catene (Edizioni Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2021) che raccoglie i saggi rossiniani di Bruno Cagli. A poco più di quattro anni dalla sua scomparsa, l’Accademia lo ricorda con questo excursus completo di saggi, scritti fra il 1971 e il 2012, che muove dagli anni giovanili, quando Cagli per un breve periodo fu critico musicale del “Paese sera”, fino alla maturità. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria su https://santacecilia.it/concerto/dolci-inganni-soavi-catene-presentazione-volume.

Continuano le repliche del Trittico ricomposto diretto dal M° Michele Mariotti che il Teatro dell’Opera di Roma propone in una nuova produzione firmata dal regista tedesco Johannes Erath. Lo spettacolo fa parte di un progetto triennale realizzato in collaborazione con il Festival Puccini di Torre del Lago, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini che ricorre nel 2024. Il suo Trittico è stato scomposto e ricomposto in tre dittici, che verranno presentati uno all’anno per tre stagioni consecutive, grazie all’accostamento di ogni titolo a un altro capolavoro del Novecento. Fino al 18 aprile viene trattato il tema della violenza contro le donne nel dittico, diretto da Mariotti, formato da Il tabarro di Puccini e da Il castello del Principe Barbablù di Béla Bartók. Grandi artisti di caratura internazionale in entrambi i cast dei due atti unici. Per Il tabarro, il baritono Luca Salsi (Michele), il soprano Maria Agresta (Giorgetta) e il tenore Gregory Kunde (Luigi). Accanto a loro Didier Pieri, Roberto Lorenzi ed Enkelejda Shkoza. Per il capolavoro di Bartók, invece, il mezzosoprano Szilvia Vörös e il basso Mikhail Petrenko. Il coro della fondazione capitolina è diretto da Ciro Visco. Accanto a Erath sono impegnati Katrin Connan, che firma le scene, Noëlle Blancpain, che cura i costumi, Alessandro Carletti per il light design e Bibi Abel per i video. Questa settimana appuntamento il 16 aprile alle 16.30 e il 18 aprile alle 20. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’ambito della programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, al Teatro Argentina, proseguono fino al 23 aprile le repliche di Lazarus, lo spettacolo-testamento di David Bowie ed Enda Walsh ispirato al romanzo The Man Who Fell to Earth di Walter Tevis. La versione italiana, per la regia di Valter Malosti, narra le vicende di Thomas, il migrante interstellare con il suo disperato bisogno di tornare a casa, interpretato dal cantante e frontman degli Afterhours Manuel Agnelli. Sul palco anche Casadilego e Michela Lucenti con Dario Battaglia, Attilio Caffarena, Maurizio Camilli, Noemi Grasso, Maria Lombardo, Giulia Mazzarino, Camilla Nigro e Isacco Venturini. La band è formata da Laura Agnusdei (sax tenore e sax baritono), Jacopo Battaglia (batteria), Ramon Moro (tromba e flicorno), Amedeo Perri (tastiere e synth), Giacomo “ROST” Rossetti (basso), Stefano Pilia (chitarra) e Paolo Spaccamonti (chitarra). Orari: martedì e venerdì ore 20, giovedì e sabato ore 19, domenica ore 17. La replica del 15 aprile sarà audiodescritta per il pubblico non vedente e ipovedente. L’audiodescrizione è realizzata dal Centro Diego Fabbri di Forli, nell’ambito del Progetto di piena accessibilità culturale Teatro No Limits. Info e prenotazioni info@centrodiegofabbri.it – 328 2435950. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro del Lido di Ostia il 15 aprile alle ore 21 il Gianni Oddi Quartet presenta I 4 grandi compositori dell’Ortophonic. Un concerto jazz che celebra le iconiche colonne sonore del leggendario studio Ortophonic, con nuovi arrangiamenti per quartetto jazz che rispettano le partiture originali di Bacalov, Morricone, Piccioni e Trovajoli. Sul palco Gianni Oddi al sax alto e soprano, Edoardo Simeone al pianoforte, Stefano Napoli al contrabbasso, Massimo Di Cristofaro alla batteria. Ospite speciale Claudio Corvini alla tromba. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

TEATRO E DANZA

Nell’ambito del cartellone del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, il 18 aprile alle 20 va in scena al Teatro India Uno spettacolo di fantascienza. Quante ne sanno i trichechi: in bilico tra realtà e illusione, Liv Ferracchiati conduce il pubblico sul terreno delle forme identitarie e degli schemi che ingabbiano nella norma sesso-genere. Una pièce di ispirazione cechoviana ambientata su una nave diretta al Polo Sud nel tentativo di salvare la Terra da un cataclisma imminente attraverso tre protagonisti – interpretati da Andrea Cosentino, Petra Valentini e lo stesso Ferracchiati – che vivono lo sgretolarsi di un altro mondo, quello delle convenzioni del linguaggio e delle regole del patriarcato. Repliche fino al 23 aprile. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, il 18 aprile alle 21 va in scena I giusti nel tempo del male, spettacolo tratto dalle storie di Svetlana Broz, raccolte dall’autrice con un semplice registratore sui campi di battaglia in Jugoslavia nei primi anni Novanta. La regia è di Diego Ciarloni anche sul palco con Angela Ursi e Simona Paolella. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Nell’ambito del cartellone di Musica per Roma, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 13 e 14 aprile va in scena Madre. Un poemetto scenico scritto da Marco Martinelli, per la regia di Marco Olivieri, in cui gli onirici disegni live di Stefano Ricci si intrecciano alle sonorità vocali dell’attrice Ermanna Montanari e alle note del contrabbasso di Daniele Roccato. La storia di un figlio e di una madre contadina raccontata attraverso due monologhi. Nel testo, tra italiano e dialetto romagnolo, emergono due figure in bilico tra la realtà cruda dei nostri giorni e i simboli di un futuro minaccioso e indecifrabile. Spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro del Lido di Ostia appuntamento il 15 aprile alle 17.30 con la rassegna Condividere le emozioni – incontri con i protagonisti della scena contemporanea a cura di Luciano Meldolesi. L’incontro di questa settimana, a ingresso gratuito, è dedicato all’opera di Tadeusz Kantor, artista visivo, drammaturgo e regista, tra le personalità artistiche più significative del secolo scorso.

Il 16 aprile alle 17.30 Cornelia dance company presenta SLEEPING BEAUTY work bitch!, uno spettacolo che è un manifesto politico contro la critica sterile alle nuove generazioni. La Bella Addormentata è la favola da cui parte l’analisi emotiva di cinque personalità contemporanee: adolescenti, gender free, collocabili nell’era della Generazione Z. Queste figure classicheggianti dialogano con un’entità digitale che stabilisce regole tecniche e morali. La coreografia è firmata da Nyko Piscopo, in scena Eleonora Greco, Nicolas Grimaldi Capitello, Leopoldo Guadagno, Francesco Russo e Roberta Zavino. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

KIDS

Al Teatro India dal 13 al 16 aprile arriva il Festival Contemporaneo Futuro, curato da Fabrizio Pallara e giunto alla sua terza edizione. In programma 10 spettacoli (per bambini e famiglie), 1 istallazione, 2 momenti di confronto, tra danza contemporanea, teatro di figura, con marionette e burattini, e performance itineranti. Si comincia il 13 aprile alle 16 con Cenerentola Remix di Fabio Cherstich, rilettura contemporanea della celebre fiaba di Perrault. Si prosegue poi alle 17.30 e alle 19 con California Under Routine, spettacolo itinerante del Collettivo Baladam B-side. Alle 20 chiude la serata Rosso, scritto e diretto da Evelina Rosselli e Caterina Rossi. Si continua il 14 aprile alle 9.30 con Storia di Nina di Valentina Maselli, e alle 11 con Officina Prometeo di Francesco Picciotti. Il programma del 15 aprile si apre alle 10 con i burattini della compagnia Fontemaggiore che presenta Cracrà Punk, una storia comica e inaspettata in cui si rintracciano gli elementi del mito di Edipo. A seguire (alle 11.30, 18.30 e 19.30) Miss Lala al Circo Fernando / In a room, performance di danza, teatro e narrazione con in scena Marigia Maggipinto, storica interprete della compagnia del Tanztheater di Wuppertal, per la regia di Chiara Frigo. Alle 17 La soffitta di Chopin, spettacolo di teatro d’ombre e d’attore della compagnia Luci Ferrigne, una fiaba moderna che esplora il mondo dell’ispirazione artistica e la pratica dell’arte come via per conoscere a fondo se stessi. La giornata conclusiva del 16 aprile prevede: alle 10 lo spettacolo di teatro e danza LINK – un abbraccio ci legherà per sempre, proposto da ABC-Allegra Brigata Cinematica; alle 11 Piccola Strega – Lettura a due voci con musica dal vivo di Art Niveau/Birba Aps; alle 12 l’incontro con Federica Iacobelli, coordinato da Sergio Lo Gatto, per la presentazione della collana I Gabbiani (Edizione Primavera).

Previsti anche due momenti di confronto di Teatro e Altrove a cura di Sergio Lo Gatto: il 14 aprile con Menù Bambini si rifletterà sulle possibilità del teatro per le nuove generazioni di sviluppare un immaginario ricco che proponga figure e concetti in un linguaggio variegato; mentre il 15 aprile con Per mangiarti meglio si aprirà una discussione attorno a ipotesi creative e metodologiche. Entrambi gli incontri inizieranno alle 15.

Nelle due giornate del 14 aprile (ore 9.30-13) e 15 aprile (ore 9.30-13 / 17-20.30) sarà disponibile Dialoghi dell’infanzia, un’installazione sonora di Associazione Micro Macro e Beatrice Baruffini in cui viene restituito agli adulti lo sguardo sul mondo dei più piccoli.

Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Tra gli eventi dedicati da Biblioteche di Roma ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, si segnala: il 13 aprile alle 16.30 presso la Biblioteca Centrale Ragazzi, nell’ambito del progetto “Un Nido di libri”, l’incontro ABC di Letture, letture ad alta voce per bambini dai 3 anni in su, a cura delle volontarie del Servizio civile (prenotazione obbligatoria: ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it); il 15 aprile alle 11 presso la Biblioteca Cornelia l’incontro E poi… è primavera!, letture e attività laboratoriali sul tema della primavera, per bambini dai 4 agli 8 anni (prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili: 06.45460411); il 16 aprile alle 10.30 alla Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj l’evento A ciascuno il suo cane!, rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni; a partire dai libri Voglio un cane, non importa quale (Topipittori, 2021) e Cani da amare (Valentina Edizioni, 2011), i piccoli lettori si divertiranno ad immaginare il proprio cane preferito (posti limitati; prenotazione obbligatoria: l.nocchi@bibliotechediroma.it indicando nome, età e contatto telefonico).

Il 17 aprile alle 16:30, presso il Casale Ragazzi della Biblioteca Vaccheria Nardi il laboratorio artistico Alla scoperta dei sassi, per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, a cura degli studenti del PCTO del Liceo Niccolò Machiavelli (prenotazione obbligatoria: 06.45460491 – ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it); lo stesso giorno alle 17, alla Biblioteca Guglielmo Marconi, letture per bambine e bambini dai 5 ai 6 anni di età a cura delle volontarie del progetto “Nati per Leggere” (info e prenotazione obbligatoria: guglielmomarconi@bibliotechediroma.it – 06.45460301). Infine il 18 aprile alle 17, presso la Biblioteca Gianni Rodari si terrà l’evento È primavera!, laboratorio per bambini dai 4 anni in su per salutare l’arrivo della primavera, a cura delle volontarie del Servizio civile (posti limitati, prenotazione obbligatoria: giannirodari@bibliotechediroma.it).

Tra le iniziative per bambini e famiglie promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si segnala che al Planetario di Roma il 15 aprile alle 12, nello spettacolo Accade tra le stelle, adulti e bambini (dai 4 anni in su) saranno accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium in un simpatico viaggio astronomico alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno: pianeti, satelliti, comete, asteroidi e stelle cadenti. Alle 17 poi, in Vita da Stella con il dottor Stellarium i bambini (dai 4 anni in su), accompagnati ancora dallo stravagante dottore, andranno alla scoperta degli ammassi stellari che si vedono di notte. Infine il 16 aprile, alle 12 e alle 18, nello spettacolo Girotondo tra i Pianeti (per bambini dai 3 anni in su), la sala si trasformerà in una rampa di lancio verso lo spazio. Biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Sempre il 16 aprile alle 11 al Museo dell’Ara Pacis Augustae torna l’appuntamento con le letture a voce alta per bambini dai 5 ai 10 anni Al Museo si racconta. L’Ara Pacis. I piccoli protagonisti dell’incontro verranno accompagnati dagli operatori alla scoperta del monumento, in un dialogo fantasioso tra storie narrate e storie scolpite. L’iniziativa è a cura dei Volontari del Servizio Civile Universale, in collaborazione con Biblioteca Centrale Ragazzi (max 10 bambini con accompagnatore. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso. Info e prenotazione obbligatoria allo 060608, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19).

Nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 16 aprile alle 11.30 in programma un nuovo appuntamento domenicale dei Family Concert, destinati a giovani, studenti e famiglie che intendono avviare un rapporto “leggero” e vivo con l’esperienza dell’ascolto musicale. Protagonista sarà il Sestetto Stradivari, composto da musicisti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che per l’occasione eseguirà il Sestetto per archi op. 85 dall’opera “Capriccio” di R. Strauss e il Souvenir de Florence op. 70 di Čajkovskij. Il concerto, come di consueto, sarà preceduto da un’introduzione al programma. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca il 16 aprile alle 17 Il Teatro della Scuola propone lo spettacolo High School Horror, scritto e diretto da Luca Cardillo, anche sul palco con Flavio Lombardi, Valentina Coletta, Marilisa Sposito, Daniele Filogna, Lorenzo Bellantoni e Diego Farina. I personaggi dei classici dell’orrore sono catapultati nel liceo perfetto dei protagonisti di High School Musical, mandati in missione dal malvagio Re del male che vuole impossessarsi del potere anche tra gli umani. Spettacolo per un pubblico dai 6 anni in su. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Il 16 aprile alle 17 il Teatro Biblioteca Quarticciolo ospita lo spettacolo Parlami Terra della Compagnia TeatroViola. Una ragazza di nome Gaia viene ri-svegliata dalla Madre Terra per ritrovarsi su una cassettiera. Dal momento in cui inizierà a “parlarle”, Gaia non potrà più fare a meno di seguirla compiendo un avventuroso viaggio iniziatico. Una serie di quadri visivi creati da Federica Migliotti (che cura drammaturgia e regia) e Damiano Ottavio Bigi, agiti dal corpo dell’attrice Gaia Tinarelli e dalla magia degli oggetti animati in scena da Anton De Guglielmo in un ambiente sonoro immersivo. Spettacolo per bambini dai 5 anni in su. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Con l’annuncio lo scorso 30 marzo dei dodici libri candidati alla LXXVII edizione del Premio Strega, le Biblioteche di Roma organizzano dal 13 aprile al 23 maggio una serie di incontri con gli autori. Si parte il 13 aprile alle 17.30 presso la Biblioteca Valle Aurelia con Silvia Ballestra e il suo La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza, 2022) e Romana Petri autrice di Rubare la notte (Mondadori, 2023), conduce Paolo Di Paolo; il 18 aprile alla stessa ora la Biblioteca Raffaello ospita l’incontro con Rosella Postorino per il suo Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli, 2023) e Igiaba Scego autrice di Cassandra a Mogadiscio (Bompiani, 2023) intervistate da Giulia Caminito. Entrambi gli incontri sono a ingresso libero.

Tra gli altri appuntamenti in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma si segnalano: il 13 aprile alle 17.30 alla Biblioteca Europea la presentazione del libro Self-Portrait Il museo del mondo delle donne di Melania G. Mazzucco (Einaudi, 2022). Un’antologia di storie e quadri straordinari legati alle esistenze coraggiose delle artiste che li hanno dipinti, la cui grandezza è stata ignorata, sminuita o del tutto negata. Insieme all’autrice interviene Chiara Giacobelli, scrittrice e giornalista. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 14 aprile alle 17, in occasione della Notte Internazionale della Geografia, a cura della Sapienza Università di Roma, la Biblioteca Tullio De Mauro ospiterà l’evento ANOIKIS___Senza Casa a cura della performer Lidia Di Girolamo e della cantante e musicista Laura Desideri. Un viaggio artistico che sviluppa il tema del distacco e della separazione, muovendosi tra biologia, frammenti autobiografici ed elementi poetici (info: lidia@condizioniavverse.org; prenotazione obbligatoria su https://tinyurl.com/geonight23).

Il 15 aprile alle 10.30, presso la Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj, in programma l’incontro Cari amici cani in compagnia di Silvia Nitrato Izzo, educatrice e addestratrice di cani. Si parlerà degli amici a quattro zampe con pillole di cinofilia e verranno presentati anche: 16 lettere ai miei cani, L’essenza sta dietro la difesa e Piccolo manuale di sopravvivenza cinofila, tre libri dell’istruttrice (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a l.nocchi@bibliotechediroma.it, indicando nome e contatto telefonico).

Infine, il 18 aprile alle 17 la Biblioteca Pier Paolo Pasolini ospiterà il sesto incontro del ciclo Conversazioni del Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto. Per l’occasione Virginia Salles presenterà l’intervento dal titolo Discorso sulla felicità, sull’amore e altre tentazioni. Ingresso gratuito. Info e contatti: 06.45460521 – pasolini@bibliotechediroma.it.

ARTE

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dal 13 aprile, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, nell’ambito di Quotidiana, il programma espositivo sull’arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma, per la sezione Portfolio, apre al pubblico la mostra della giovane artista Marta Naturale che presenta due opere di piccole dimensioni – Riverbero e Passaggio, entrambe del 2023 – realizzate a olio su ardesia, tecnica molto presente nella storia dell’arte, in particolare tra Cinque e Seicento (fino al 7 maggio, dal martedì alla domenica ore 10-19, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Ancora il 13 aprile alle 16.30 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, nell’ambito del ciclo di incontri Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, si terrà la conferenza Storia di un teatro, memoria di una città. Il mestiere dello storico del teatro, con Marta Marchetti (Sapienza Università di Roma), che analizzerà le varie vicende del teatro Eliseo di Roma. L’incontro si potrà seguire anche online. La partecipazione in presenza è libera e gratuita fino a esaurimento posti, mentre per seguire l’incontro da remoto occorre compilare sul web il modulo di prenotazione entro le ore 14 del giorno stesso della conferenza; si riceverà poi una mail con il link all’aula virtuale sulla piattaforma Google Suite (info su https://www.sovraintendenzaroma.it/content/roma-racconta%E2%80%A6-le-professioni-del-patrimonio-culturale).

Il 15 aprile, dalle 10 alle 19, torna l’apertura straordinaria della Torre Moresca di Villa Torlonia. Singoli visitatori e gruppi potranno visitare i due piani dell’imponente costruzione, scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi del suo interno e rivivere in parte quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia (max 20 visitatori per turno, con il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca e su prenotazione obbligatoria al call center 060608).

Al Planetario di Roma, invece, il 14 aprile alle 18 si potrà assistere, a ingresso gratuito, al nuovo spettacolo astronomico Un viaggio fra Terra e Cieli: il Mappamondo di Fra Mauro, a cura di Stefano Giovanardi. La scansione ad altissima risoluzione del magnifico e antico Mappamondo (conservato a Venezia), recentemente realizzata dal Museo Galileo di Firenze, ricoprirà la cupola del Planetario avvolgendo il pubblico in un’esplorazione immersiva di questo antico ritratto della Terra, a cavallo fra l’intenzione geografica di delineare i contorni del mondo conosciuto e la descrizione favolistica di terre lontane e poco esplorate. A guidare il pubblico in un coinvolgente viaggio a ritroso nel tempo che riporterà intorno all’anno 1450, sarà Angelo Cattaneo (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, CNR). Proseguono, inoltre, gli altri spettacoli astronomici a pagamento: La Notte Stellata (il 15 aprile alle 18 e il 16 aprile alle 17); Ritorno alle stelle (il 13 e 18 aprile alle 16, alle 17 e alle 18; il 14 aprile alle 16 e alle 17; il 15 aprile alle 10, alle 11 e alle 16; il 16 aprile alle 11 e alle 16); Space Opera, il 16 aprile alle 10. Biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Durante la settimana inoltre, come di consueto, sono tanti gli appuntamenti (incontri e visite guidate) proposti dal ciclo aMICi e Archeologia in Comune. Il programma completo è consultabile su www.museincomuneroma.it e www.sovraintendenzaroma.it.

Per tutti gli eventi, info e prenotazioni al call center lo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al MACRO proseguono le mostre in corso. Sono quattro le esposizioni aperte al pubblico fino al 27 agosto: After The Light, la prima mostra istituzionale che cerca di contestualizzare il lavoro dell’artista Jochen Klein, all’interno delle più ampie riflessioni collettive e personali che hanno caratterizzato le vite e le pratiche di coloro che hanno lavorato con lui. L’esposizione accoglie anche opere di Julie Ault, Thomas Eggerer, Ull Hohn, Wolfgang Tillmans e Amelie von Wulffen; Beethoven Was a Lesbian è la mostra che raccoglie pubblicazioni e registrazioni sonore che ripercorrono l’intera carriera di Pauline Oliveros, compositrice, performer, autrice ed educatrice, dai suoi primi lavori che uniscono improvvisazione, montaggio e suoni elettronici a quelli successivi che cercano sempre più di ampliare l’interazione tra dispositivi tecnologici, ambiente e musicisti; nell’esposizione What why WET? Leonard Koren, fondatore ed editore di “WET: The Magazine of Gourmet Bathing”, rivista che ha rappresentato un luogo di sperimentazione editoriale, grafica e narrativa, ripercorre la sua traiettoria dalle origini fino alla chiusura, avvenuta nel 1981; Tempus Fugit, la mostra di Studio Temp, studio di design grafico fondato da Guido Daminelli, Marco Fasolini e Fausto Giliberti, la cui ricerca visiva è orientata verso un processo di semplificazione formale, contaminato dalla grafica popolare e dallo stile tipografico internazionale. Sono ancora visitabili, inoltre: Hervé Guibert: This and More, esposizione a cura di Anthony Huberman organizzata in collaborazione con il Wattis Institute di San Francisco, che presenta una selezione di fotografie dello scrittore, giornalista e fotografo francese Hervé Guibert in cui oggetti inanimati, interni e spazi domestici evocano la presenza di personaggi fuori campo, catturando così l’assenza dell’elemento umano (fino al 21 maggio); Rome is still falling che presenta un nucleo di venti opere di Robert Smithson, realizzate tra il 1960 e il 1964. Il titolo della mostra deriva da una lettera che Smithson scrive, mentre si trova nella città eterna, nel luglio 1961, alla moglie Nancy Holt e nella quale compaiono, nell’angolo in basso a sinistra del foglio, le quattro parole: ‘‘Rome is still falling’’ (fino al 21 maggio). Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Mattatoio a Testaccio queste le mostre in corso. Il Padiglione 9b ospita fino al 21 maggio la mostra gratuita Roma periurbana | Risorse agricole, Territorio, Realtà sommerse a cura di Matteo Amati, Carlo Cellamare, Vezio De Lucia, Cristiano Tancredi e Alessandra Valentinelli. Il tema conduttore dell’esposizione è “Roma città a consumo di suolo zero” con lo scopo di rilanciare l’agricoltura urbana e periurbana; sono esposti al pubblico documenti, filmati e materiali fotografici che in questi anni sono stati prodotti dalle Associazioni e dai Gruppi che hanno lavorato nei territori ma anche contributi di urbanisti e tecnici. Due gli appuntamenti questa settimana nell’ambito della mostra: il 15 aprile Simone Fattorini, docente universitario e autore del libro Ecologia Urbana (Futura, 2019), terrà un incontro, a cura dell’Associazione Piano Verde Giovani, sul tema Ecologia urbana: le città da minaccia ad opportunità per gli ecosistemi; il 18 aprile, inoltre, Giorgio De Finis e RIF propongono un incontro su Il Museo delle Periferie. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero alle ore 17.

Nel Padiglione 9a, invece, fino al 27 agosto c’è Terra animata | Visioni tra arte e natura in Italia (1964-2023) a cura di Paola Bonani e Francesca Rachele Oppedisano. L’esposizione raccoglie alcuni tra gli esempi più significativi di artisti contemporanei italiani che hanno lavorato sulle relazioni esistenti tra arte, creatività, estetica e i territori naturali che l’uomo abita. La selezione copre un arco cronologico che va dagli anni Sessanta ai giorni nostri, un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti nella percezione del rapporto tra natura e uomo. Le opere proposte, attraverso linguaggi diversi, approfondiscono temi legati alla terra e al paesaggio, indagandone e restituendone da un lato i processi di trasformazione e di sfruttamento, dall’altro proiezioni oniriche, emotive, fiabesche e poetiche. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 11 alle 20.

Il foyer del Teatro del Lido di Ostia, fino al 30 aprile, ospita la mostra collettiva Lontano vicinissimo ultrablu a cura di Arianna Desideri. Esposte le opere degli artisti neurodivergenti che operano all’interno di ultrablu, atelier di arti visive, performative e digitali. Un percorso a più voci in cui le autorialità non vengono presentate singolarmente, ma sono intrecciate da un accostamento visivo e formale; una narrazione che rispetta e coglie gli specifici linguaggi espressivi, cercando al contempo di attivare connessioni inedite tra le opere. In mostra le opere di Maria Vittoria Basciani, Giorgio Bianca, Flavio Bologna, Andrea Calcagno, Simone Cassese, Marco Marraffa, Aurora Sabellotti, Elena Santori e Lorenza Turchini. Ingresso libero dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20.

In concomitanza con l’inaugurazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale del Teatro Valle – Franca Valeri, la Sala Squarzina del Teatro Argentina ospita la mostra Il Valle, un teatro gajo e lucido. L’esposizione è dedicata alla storia e al progetto di recupero e valorizzazione dell’edificio e ripercorre le vicende della sala teatrale. La mostra si compone di una prima parte sulla storia dell’edificio e una seconda dedicata alla storia teatrale: il visitatore viene accompagnato attraverso una serie di pannelli immersivi e un video per immagini che permettono di ricordare il valore civile e il prestigio artistico del monumentale Teatro. La mostra è un progetto realizzato dal Teatro di Roma – Teatro Nazionale con la collaborazione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è visitabile fino al 21 maggio a ingresso libero. Orari: venerdì e sabato 15-18, domenica 13-16. Info: www.teatrodiroma.net.

Nell’ambito della programmazione di PPP 100 – Roma racconta Pasolini, dedicata alla celebrazione del centenario pasoliniano, alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, fino al 4 giugno l’esposizione Pasolini pittore mette a fuoco le capacità pittoriche di Pasolini nel contesto della storia dell’arte del Novecento (visitabile dal martedì alla domenica ore 10-18.30; ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura).

C’è tempo fino al 28 maggio, invece, per visitare al MAXXI Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il corpo politico a cura di Hou Hanru, Bartolomeo Pietromarchi e Giulia Ferracci. In questa esposizione la chiave di lettura dell’opera pasoliniana viene restituita attraverso le voci di artisti contemporanei le cui opere evocano l’impegno politico dell’autore e l’analisi dei contenuti sociali ispirati alle sue opere. La mostra, visitabile dal martedì alla domenica ore 11-19 (la biglietteria è aperta fino a un’ora prima) è l’ultima tappa del progetto espositivo Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO coordinato e condiviso da Azienda Speciale Palaexpo di Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica e MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo che hanno voluto celebrare, nelle rispettive sedi museali, la figura del regista, scrittore e artista. Biglietti online su https://maxxi.archeoares.it.

CINEMA

Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 14 maggio la rassegna HOLLYWOOD PROIBITA. Il cinema senza censure del “Pre-Code”. Queste le proiezioni in programma questa settimana: il 13 aprile, Female (Usa, 1933) di Michael Curtiz, con Ruth Chatterton e George Brent, un film emblematico della modernità e dello spirito del cinema del Pre-Code; il 14 aprile appuntamento con Red dust (Usa, 1932) di Victor Fleming, con Clark Gable, Jean Harlow e Mary Astor: un triangolo ricco di erotismo, ironia e colpi di scena. Il 15 aprile è la volta di Blonde Crazy (Usa, 1931) di Roy Del Ruth, con James Cagney, Joan Blondell e Louis Calhern, un titolo iconico del cinema anni ‘30. Il 16 aprile, proiezione di The bitter tea of General Yen (Usa, 1933) di Frank Capra, con Barbara Stanwyck e Nils Asther, tra i primi film a mostrare una storia d’amore interrazziale.

Torna, inoltre, la rassegna A qualcuno piace classico: il 18 aprile appuntamento con Non tutti ce l’hanno (Gran Bretagna, 1965) di Richard Lester, con Rita Tushingham, Ray Brooks e Michael Crawford, commedia simbolo della Swinging London, premiata con la Palma d’Oro a Cannes. Presenta il film Emanuele Di Nicola.

Tutti i film sono in versione originale sottotitolata in italiano. Inizio proiezioni alle ore 20. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione sul sito www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

Al Nuovo Cinema Aquila proseguono le proiezioni in corso: Leila e i suoi fratelli (Iran, 2022; v.o. sottotitolata) dell’iraniano Saeed Roustayi; Il ritorno di Casanova (Italia/Francia, 2022) diretto da Gabriele Salvatores con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio; 2028 – La ragazza trovata nella spazzatura (Polonia, 2021; v.o. sottotitolata) di e con Michal Krzywicki; la versione restaurata di Èl (Messico, 1952; v.o. sottotitolata) diretto da Luis Buñuel con Arturo De Córdova, Delia Garcés e Luis Beristain. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Info su https://www.cinemaaquila.it.

INCONTRI

Al Teatro Tor Bella Monaca appuntamento il 14 aprile alle 21 in Sala Grande con la Notte Internazionale della Geografia, serata di Visual Geography e Street Art per la riqualificazione del paesaggio urbano a cura della Cattedra di Geografia dell’Università di Roma Tor Vergata. Questi gli incontri in programma: si parte con Roma: la “nuova” galleria delle Carte nel corso del quale i geografi Pierluigi Magistri, Lisa Scafa e Giovanna Zavettieri discuteranno con CROMA (street artist), Mario Cecchetti (ColorOnda) e Alessandro Gisonda (architetto); si prosegue con La strada è la galleria d’arte più democratica del mondo che vedrà protagonista la poster artist LAIKA in dialogo con il geografo Simone Bozzato e la giornalista Carla Cucchiarelli. A seguire, la proiezione del film Life Is (Not) A Game, con la partecipazione di LAIKA, per la regia di Antonio Valerio Spera (presentato in selezione ufficiale al festival del Cinema di Roma 2022; cinquina finalista Nastri d’Argento “Premio Valentina Pedicini”; Nastro d’Argento Premio Personaggio dell’Anno a LAIKA). Ingresso libero con prenotazione al link https://www.teatriincomune.roma.it/events/notte-internazionale-della-geografia.

Nell’ambito della programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, il Teatro Argentina ospita l’ultimo appuntamento di Luce sull’Archeologia, ciclo di incontri sulla storia e sull’arte che per questa IX edizione ha eletto come tema la Magnificenza e lusso in età romana: spazi e forme del potere tra pubblico e privato. Tre gli interventi previsti il 16 aprile alle 11: Una parola magnifica e potente con Maurizio Bettini (Università degli Studi di Siena); La parola oltre il sipario con lo scrittore Paolo Di Paolo; Teatro: spazio urbano della politica e del consenso con Adriano La Regina (accademico dei Lincei, già Soprintendente di Roma). Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.