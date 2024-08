“I vecchi mobili della farmacia non sono in discarica, ma custoditi all’ex Etrusculudens”

Riceviamo dal Dottor Acciaresi Ruggero, A.U. Tarquinia Multiservizi s.r.l., e pubblichiamo

Rispondo ad un post apparso su Facebook stamani, non per polemica, ma per doverosa chiarezza verso i cittadini.

I vecchi mobili della farmacia del TOP 16 non vanno ricercati alla discarica, bensì in via dei Granari, presso i locali dell’Etruscoludens (Casetta di Babbo Natale) dove la società Tarquinia Multiservizi srl, li ha trasferiti al termine dei lavori di ristrutturazione della farmacia stessa (dopo averli custoditi in appositi locali a proprie spese). Tale circostanza, peraltro, è ben nota anche agli uffici comunali. Prima di avventurarsi in fantasiose ricostruzioni, al limite dell’offensivo, basterebbe semplicemente informarsi prima per poter poi parlare con cognizione di causa.