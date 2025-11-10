Il Basket Pegaso non si ferma più: battuto il Città di Ladispoli e terza vittoria di fila

Il Basket Pegaso Tarquinia prosegue la sua rimonta nel campionato regionale di Serie D: dopo le tre sconfitte iniziali, i gialloneri di coach Crocicchia hanno centrato il terzo successo consecutivo, imponendosi 68-52 sul campo del Basket Città di Ladispoli. Una vittoria pesante, arrivata al termine di una gara solida e ben preparata, che riporta in equilibrio il bilancio stagionale della squadra tarquiniese.

“L’avevamo preparata bene, cercando di limitare i loro punti di forza, a partire dal tiro da fuori e passando per i centimetri sotto il tabellone”, ha dichiarato nel dopopartita il team manager Gianluigi Cialdi, sottolineando la concentrazione e l’applicazione dei giocatori.

Difesa e intensità le chiavi del successo

Come nelle precedenti gare, la difesa aggressiva si è rivelata l’arma vincente del Pegaso, capace di prendere il controllo del match sin dai primi minuti e mantenere il vantaggio per tutti e quattro i quarti. Nonostante i tentativi di rimonta dei padroni di casa, la squadra tarquiniese ha gestito bene ritmo e intensità, chiudendo con un margine convincente di 16 punti.

Venerdì sfida alla UISP XVIII al Palazzetto di Tarquinia

Il successo di Ladispoli conferma il buon momento dei gialloneri, che ora guardano con fiducia al prossimo impegno: venerdì sera al Palazzetto di Tarquinia arriva la UISP XVIII, una delle squadre di vertice del girone. Una partita che promette spettacolo e che potrebbe richiamare il pubblico delle grandi occasioni, per sostenere un Pegaso che ha ritrovato entusiasmo, gioco e risultati.