Riceviamo dal Basket Pegaso e pubblichiamo

Il Basket Pegaso targato Boston Celtics conclude un’annata meravigliosa. Lunedì in quel di Ladispoli si è conclusa la stagione degli under 13 tarquiniesi, che hanno affrontato la Dinamo Ladispoli targata New York Knicks nella finale di Conference dopo che in semifinale avevano battuto e eliminato il Bracciano e la Pol. Roma 19.

Quest’anno infatti la federazione aveva abbinato ad ogni squadra regionale under 13 i nomi delle franchigie americane e nel draft di gennaio ai tarquiniesi era toccata la famosa squadra dei Boston Celtics. Così per tutto il campionato si sono confrontati con altre franchigie come Knicks, Bulls, Raptors. Oltre 75 squadre cha hanno portato alle finali proprio i Boston Celtics Tarquinia contro i New York Knicks Ladispoli.

Finali dure ,combattute che hanno messo alla prova le capacità tecniche e agonistiche delle squadre, che dopo due finali incertissime hanno premiato il Ladispoli come vincente di conference. Tanta delusione sui volti dei ragazzi di coach Laura Gamberini, dopo una lunga cavalcata iniziata ad ottobre. Ma bisogna riconoscere che il Ladispoli era molto più forte fisicamente dei tirrenici con quattro ragazzi sopra l’uno e novanta che hanno fatto la differenza, anche se la tecnica dei più piccoli etruschi ha tenuto in equilibrio il mach fino al fischio finale.

Grande prova di tutti e dodici i ragazzi dal lungo Damiano Fava che ha lottato da solo sotto le plance contro i giganti avversari, alle ali Amantini e Nuzzi che hanno segnato canestri importanti per tutta la serie, ai play tascabili Cardinale, Panfilo e Brughitta. Grande prestazione anche per le guardie Clementucci, Panarese, Pedace e Timperi. Una nota a parte meritano Luca Chimuris e Fransica Uwaekwe, che lunedì hanno giocato sopra le loro possibilità meritando il titolo di hombre del pardido.

Ora passata la delusione tutti pronti a preparare le borse alla volta di Pesaro dove i ragazzi parteciperanno alla Adriatica cup 2023. Sarà una esperienza unica e dal punto di vista tecnico di altissimo livello che servirà ai ragazzi per la loro crescita e la loro maturazione confrontandosi con le più forti squadre d’Italia. Al ritorno pronti per la quinta edizione della Summer Cup questa volta a Tarquinia che l’anno scorso ha richiamato tantissimi ragazzi di ogni età sotto il bellissimo sole della nostra accogliente città.