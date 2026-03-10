Il festival “Iubilemus Deo” riparte con due concerti tra Tarquinia e Civitavecchia

Riprende con due concerti di prestigio il festival di musica sacra “Iubilemus Deo”, con appuntamenti in programma tra Tarquinia e Civitavecchia.

Il primo concerto si terrà sabato 14 marzo alle 18.30 al Duomo di Tarquinia con l’Ensemble Eretum e il soprano Daniela Barbara. Domenica 15 marzo, sempre alle 18.30, la rassegna si sposterà alla Cattedrale di Civitavecchia per il concerto d’organo del maestro Gianluca Libertucci.

L’Ensemble Eretum tra barocco e spiritual

Il concerto del 14 marzo vedrà protagonista l’Ensemble Eretum, formazione composta da un quintetto di ottoni e dalla voce del soprano Daniela Barbara, artista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il programma proporrà un percorso nel repertorio sacro europeo e americano, con musiche di Antonio Vivaldi, George Frideric Handel e Johann Sebastian Bach, accanto a spiritual e gospel della tradizione statunitense presentati in arrangiamenti originali.

Gli ottoni sostituiranno idealmente il tradizionale quartetto d’archi settecentesco, creando un dialogo musicale con la voce solista capace di unire rigore interpretativo e forte coinvolgimento emotivo.

Il concerto d’organo di Gianluca Libertucci

Domenica 15 marzo il festival proseguirà a Civitavecchia con il concerto del maestro Gianluca Libertucci, organista della Basilica di San Pietro e figura di riferimento nel panorama organistico internazionale.

Il programma sarà dedicato alle opere per organo di Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn, offrendo al pubblico un itinerario musicale di grande spiritualità e raffinate architetture sonore.

La rassegna “Iubilemus Deo” è promossa dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con Accademia Tarquinia Musica ETS e con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Tarquinia, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Lions Club Tarquinia e Unicoop Etruria.