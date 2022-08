Il quintetto swing Four Seasons inaugura la terza edizione di BolsenArte

Riceviamo e pubblichiamo

La terza edizione di BolsenArte Music Festival si aprirà con il concerto dei Four Seasons. A piazza dell’Orologio, martedì 2 agosto, alle 21,30, il quintetto swing proporrà un ideale ponte tra gli anni ’50 ed i giorni nostri, dove passato e presente si fondono per raccontare le mille sfumature di un viaggio tra i grandi classici della tradizione della “Swing Era” (N.K. Cole, F. Sinatra, E. Fitzgerald), le più belle canzoni italiane nel mondo (D. Modugno, P. Conte, Mina) e le melodie contemporanee rivisitate nel loro stile, in cui eleganza e ironia si intrecciano per dar vita a uno spettacolo raffinato ma al tempo stesso divertente. La manifestazione, diretta dal maestro Francesco Traversi, è ideata e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e dell’Associazione 100 Città in Musica. Per informazioni sugli spettacoli, a ingresso libero, è possibile chiamare lo 0761 799923/795412 o scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.